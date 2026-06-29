اتفاق مبدئي بين سان جيرمان والنجم الإيفواري ديوماندي

اقترب باريس سان جيرمان من حسم واحدة من أبرز الصفقات الشابة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي تمهيدا لانضمامه إلى الفريق عقب نهاية كأس العالم 2026.

ويأتي تحرك النادي الفرنسي بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع منتخب كوت ديفوار خلال المونديال، إضافة إلى موسمه المميز مع لايبزيغ الألماني، الأمر الذي جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

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وبحسب ما أوردته شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport)، فإن ديوماندي منح الأولوية لباريس سان جيرمان رغم اهتمام ليفربول بالحصول على خدماته خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن اتفاقا مبدئيا جرى بين الطرفين بشأن عقد يمتد لخمس سنوات، على أن ينتقل اللاعب إلى النادي الباريسي بعد نهاية مشاركته في كأس العالم عام 2026.

وكانت إدارة باريس تنتظر موقفا واضحا من اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه، وهو ما تحقق بعد موافقته على المشروع الرياضي للنادي الفرنسي.

مفاوضات مرتقبة مع لايبزيغ

ومن المنتظر أن يبدأ باريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة مفاوضاته مع لايبزيغ من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة.

غير أن إدارة النادي الفرنسي لا تبدو مستعدة للدخول في مزايدات مالية كبيرة، انسجاما مع السياسة التي اعتمدتها خلال العامين الأخيرين والقائمة على الاستثمار في المواهب الشابة دون دفع مبالغ طائلة.

وتشير تقارير صحفية ألمانية إلى أن لايبزيغ يطالب بنحو 130 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار) للتخلي عن اللاعب، وهو رقم لا ينوي باريس سان جيرمان دفعه في الوقت الحالي.

سياسة جديدة في باريس

وتعكس صفقة ديوماندي المحتملة استمرار التحول الذي يشهده النادي الباريسي في سوق الانتقالات، إذ بات يركز على استقطاب اللاعبين الشباب القادرين على التطور على المدى الطويل، بدلا من التعاقد مع النجوم أصحاب الرواتب الضخمة.

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كما يأتي اهتمام النادي بالجناح الإيفواري بعد تألقه مع ناديه ومنتخب بلاده، ما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية والأفريقية.

ويبقى التوصل إلى اتفاق مع لايبزيغ العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة، في ظل تمسك النادي الألماني بالحصول على مقابل مالي كبير، في حين يسعى باريس للوصول إلى ما يعتبره "السعر العادل" للاعب.