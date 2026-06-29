"تعلموا من دوري الأبطال".. وهبي ينتقد نظام كأس العالم ويوجه رسالة لهولندا

أبدى مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي تحفظه على نظام كأس العالم 2026، وذلك عشية المواجهة المرتقبة أمام هولندا في دور الـ16، معتبرا أن الصيغة الجديدة للمسابقة تحتاج إلى مراجعة رغم رفضه التذرع بها.

وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة إن النظام الحالي "ليس على الأرجح الأفضل"، موضحا أن بعض المنتخبات استفادت من خوض مباراتها الأخيرة في المجموعة بعد معرفة نتائج المنافسين، في حين لم تتح لمنتخبات أخرى، مثل أسكتلندا، فرصة التعامل مع هذا المعطى.

وأضاف: "كنا نعرف اللوائح قبل انطلاق البطولة، لذلك لن نشتكي الآن. لو كان لدي اعتراض لطرحته قبل بداية المنافسة، لكنني أعتقد أن هذا النظام سيتطور ويتحسن مستقبلا، رغم أنه لا يوجد نظام مثالي باستثناء ما نراه في دوري أبطال أوروبا".

ويخوض أسود الأطلس مواجهة هولندا بعدما أنهوا دور المجموعات في المركز الثاني خلف البرازيل بفارق الأهداف، ليضربوا موعدا مع منتخب الطواحين بقيادة المدرب رونالد كومان، الذي اعتبر في تصريحات سابقة أن المغرب هو المرشح الأوفر حظا للفوز.

ولم يمنح وهبي أهمية كبيرة لهذا الوصف، مؤكدا أن ما سيحسم المواجهة سيكون الأداء داخل المستطيل الأخضر، قائلا: "لا يهمني من هو المرشح. ما سيحدث فوق أرضية الملعب هو الفيصل. المغرب أصبح يحظى بالاحترام، وهذا نتيجة سنوات طويلة من العمل، لكننا نحترم أيضا هولندا باعتبارها واحدة من أكبر مدارس كرة القدم".

وتوقع المدرب المغربي مباراة متكاملة من جميع النواحي، مضيفا: "لن تكون مواجهة تعتمد فقط على الجانب الفني أو البدني أو الذهني، بل ستحتاج إلى التكامل في كل الجوانب، وهذا ما عملنا عليه منذ بداية البطولة".

كما تطرق وهبي إلى ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، في ظل وجود عدد من عناصر المنتخب المغربي الذين نشأوا في هولندا، مؤكدا أنهم يدخلون المباراة بهدوء ودون أي حسابات عاطفية.

وأوضح: "أنا أيضا أحمل الجنسية البلجيكية وأفهم هذا الوضع جيدا. اللاعبون يشعرون بأنهم مغاربة قبل كل شيء، وكل ما يشغلهم هو تحقيق الفوز للمغرب، وليس إثبات شيء أو إلحاق الضرر بهولندا".

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وبين انتقاد نظام البطولة والرد على تصريحات كومان، بعث وهبي برسالة ثقة قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدا أن المنتخب المغربي يركز فقط على مواصلة مشواره في مونديال 2026 وبلوغ الدور ربع النهائي.