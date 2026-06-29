وفاة بطل المصارعة المصري جمال عبد الناصر والداخلية توضح

أثارت وفاة بطل المصارعة المصري الشاب جمال عبد الناصر (27 عاما)، حالة من الصدمة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الروايات حول الملابسات.

حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن عبد الناصر توفي أثناء احتجازه داخل قسم شرطة مدينة بدر – شرقي العاصمة القاهرة -، قبل تحويله إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

إلا أن وزارة الداخلية المصرية أوضحت في بيان، أنه جرى "ضبط لاعب منتخب المصارعة بتاريخ 12 يونيو/حزيران بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحبسه احتياطيا بقرار من النيابة العامة".

وأضافت الوزارة أنه "شعر بحالة إعياء في 27 من الشهر ذاته نتيجة تداعيات الإدمان، ونُقل إلى المستشفى حيث توفي أثناء تلقيه العلاج، مشددة على أن التقرير الطبي والفحص الموثق أثبتا خلو جثمانه من أي إصابات أو اعتداءات داخل محبسه".

من جانها، نعت وزارة الشباب والرياضة المصرية اللاعب في بيان، مشيرة إلى وفاته بعد صراع مع المرض، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة.

ويُعدّ عبد الناصر من أبرز الرياضيين الأولمبيين في مجال المصارعة الحرة في مصر، حيث مثل بلاده دوليا في منافسات وزن 57 كيلوغراما، وكان أبرز إنجازاته التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية التي أُقيمت بالعاصمة الغانية أكرا عام 2023.