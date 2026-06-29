هل يكسر المنتخب الهولندي العقدة التاريخية في المونديال؟

بعد عروض هولندية قوية في دور المجموعات، تجددت آمال هولندا في الظفر بلقب المونديال الذي استعصى عليها ثلاث مرات أعوام 1974 و1978 و2010. إلا أن "الطواحين" أمام اختبار فاصل في مونتيري، حيث يواجهون في دور الـ32 المنتخب المغربي المتألق، صاحب الإنجاز التاريخي في النسخة الماضية، في قمة مرتقبة ستحدد من يواصل الطريق نحو منصات التتويج.

أفضل منتخب لم يفز بكأس العالم

في الدور الأول، فاز فريق رونالد كومان على تونس (3-1) في كانساس سيتي، الخميس الماضي، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، متقدما على اليابان والسويد اللتين تأهلتا أيضا إلى دور الـ32.

وسُئل كومان بعد مباراة تونس إن كان فريقه قد أنجز الجزء الأصعب بتصدر مجموعته وتفادي البرازيل التي تصدرت أمام المغرب بفارق الأهداف، فرد بالقول: "علينا أن نستعد للمغرب لأنها ستكون مباراة كبيرة".

وأضاف: "إنه فريق جيد يمتلك الكثير من الجودة، ويمكنه التسجيل بسهولة".

وتُعد هولندا التي تتبعها جماهيرها البرتقالية في كل مكان، من أفضل المنتخبات في العالم، لكنها لم تُتوج باللقب المونديالي إطلاقا.

وغالبا ما يُشار إلى هولندا كأفضل منتخب لم يفز بالبطولة، لكنها تبدو في وضع جيد جدا في هذه النسخة المونديالية، إذ تدخل مواجهتها مع المغرب بسلسلة إيجابية من 15 مباراة متتالية من دون هزيمة في النهائيات، وتحديدا منذ خسارتها نهائي 2010 أمام إسبانيا (0-1) بعد التمديد، من دون احتساب ركلات الترجيح.

ولطالما امتلك الهولنديون الذين غابوا عن نهائيات روسيا 2018، جيلا تلو الآخر من التشكيلات المليئة بالمواهب، من دون أن يتمكن أي منها من الذهاب حتى النهاية.

ويفتقد فريق كومان النجوم الكبار الذين ميزوا الحقبة الماضية، مثل يوهان كرويف وماركو فان باستن وأريين روبن، لكنه لا يزال يتمتع بجودة وعمق كبيرين، خاصة في خطي الوسط والدفاع.

إعلان

ويُعد مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك القائد بلا منازع، حيث يقود خطا دفاعيا قويا يضم دينزل دومفريس وميكي فان دي فين.

كما يُعتبر خط الوسط من النخبة، بوجود فرنكي دي يونغ الذي يدير اللعب إلى جانب رايان غرافنبرخ وتيجاني رايندرس.

ضعف نسبي في الهجوم

لم يعد بإمكان الهولنديين الاعتماد على مهاجمين عالميين مثل فان بيرسي وروبن اللذين اعتزلا قبل نحو عقد.

لكن على الرغم من ذلك نجحت هولندا في دحض هذه الشكوك هجومياً؛ إذ هزت الشباك 10 مرات خلال دور المجموعات، بفضل تألق كودي غاكبو وبرايان بروبي اللذين تقاسما تسجيل نصف هذه الأهداف.

ولم يحظ بروبي، مهاجم سندرلاند، إلا بدقائق لعب معدودة في مستهل مشوار الفريق ضد اليابان (2-2)، لكنه سرعان ما فرض نفسه قوةً هجومية بتسجيله ثلاثة أهداف.

وفي هذا السياق، أشاد القائد فيرجيل فان دايك بزميله الشاب، قائلاً: "جودة براين استثنائية، وقد تابعنا ذلك طوال العام في الدوري الإنجليزي؛ فهو يمتلك قدرة فريدة على تثبيت المدافعين وظهره للمرمى، مما يجعل استخلاص الكرة منه مهمة شبه مستحيلة".

ويرى المدرب السابق لألمانيا والولايات المتحدة يورغن كلينسمان أن هولندا تستحق أن تُعد من المرشحين إلى جانب القوى المعتادة.

وقال لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية: "بالتأكيد يجب وضع هولندا ضمن قائمة المنتخبات القادرة على الذهاب بعيدا، ربما إلى نصف النهائي، ومنافسة إسبانيا وفرنسا اللتين نذكرهما كأبرز المرشحين إلى جانب الأرجنتين والبرازيل".

وأضاف: "يبدو أنهم باتوا الآن مجموعة متماسكة. لدينا مدرب، بشخص رونالد كومان، يتمتع بخبرة كبيرة جدا. إذا حققوا الانسجام، سيكون الهولنديون الذين عانوا كثيرا في الماضي من مشاكل داخلية أكثر منها أمام الخصوم، فريقا خطيرا جدا من الصعب هزيمته".