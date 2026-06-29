موعد مباراة فرنسا ضد السويد في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخبان الفرنسي والسويدي على ملعب نيويورك نيوجيرسي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في مواجهة يدخلها "الديوك" بأفضلية واضحة بعد دور مجموعات مثالي، بينما تتطلع السويد إلى مواصلة مغامرتها وإحداث إحدى مفاجآت البطولة.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى الأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، في حين تأهلت السويد ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بطاقة مباراة فرنسا ضد السويد في كأس العالم

الدور: خروج المغلوب.

اليوم: تقام مباراة فرنسا ضد السويد في كأس العالم يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز 2026.

الملعب: نيويورك نيوجيرسي (ميتلايف)

التوقيت: تنطلق مباراة فرنسا ضد السويد في الساعة 12:00 ليلا (00:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (22:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد السويد

بي إن سبورتس ماكس 1

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 3

فرنسا.. هجوم لا يرحم

يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على النرويج 4-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخطف عثمان ديمبيلي الأضواء بتسجيله ثلاثية، ليؤكد المستوى الكبير الذي يقدمه خلال البطولة، ويرفع رصيده إلى 4 أهداف، متساويا مع كيليان مبابي في صدارة هدافي المنتخب الفرنسي.

ويعد الثنائي ديمبيلي ومبابي أحد أخطر الخطوط الهجومية في البطولة، إذ سجل كل منهما 4 أهداف، ليتقاسما المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

كما تبرز قدرة فرنسا على حسم المباريات مبكرا، بعدما افتتحت التسجيل في جميع مبارياتها الـ6 الأخيرة بمختلف المسابقات.

السويد تبحث عن المفاجأة

في المقابل، بلغت السويد الدور الإقصائي بعد تعادلها مع اليابان 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل أنتوني إيلانغا هدف المنتخب السويدي، ليواصل تألقه إلى جانب ياسين عياري، إذ يتقاسم اللاعبان صدارة هدافي المنتخب في البطولة برصيد هدفين لكل منهما.

إعلان

لكن الأرقام تكشف بعض المشكلات الدفاعية لدى المنتخب الإسكندنافي، بعدما استقبل 14 هدفا خلال آخر 6 مباريات، وهو أعلى معدل بين المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور.

كما استقبلت السويد 8 أهداف خلال الشوط الأول في مبارياتها الـ6 الأخيرة، ما قد يمثل نقطة ضعف أمام القوة الهجومية الفرنسية.

تفوق فرنسي في المواجهات المباشرة

تميل المواجهات الأخيرة بين المنتخبين لصالح فرنسا، التي فازت في آخر لقاء جمع الطرفين بنتيجة 4-2 ضمن دوري الأمم الأوروبية عام 2020.

وسجل أوليفييه جيرو هدفين في تلك المباراة، بينما أضاف بنجامان بافار وكينغسلي كومان الهدفين الآخرين، في حين سجل فيكتور كلايسون وروبن كوايسون هدفي السويد.

ماذا تقول الأرقام؟ فرنسا فازت في آخر 4 مباريات متتالية. "الديوك" حققوا 6 انتصارات مقابل خسارة واحدة في عام 2026. سجلت فرنسا 17 هدفا في آخر 6 مباريات. افتتحت فرنسا التسجيل في آخر 6 مباريات متتالية. ديمبيلي ومبابي أحرزا 8 أهداف مجتمعين في البطولة. السويد استقبلت 14 هدفا في آخر 6 مباريات. سجل المنتخبان في جميع مبارياتهما بالمونديال حتى الآن.