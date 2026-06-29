موعد مباراة المغرب ضد هولندا في دور الـ32 من كأس العالم عام 2026 والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد هولندا في دور الـ32 من كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يصطدم المنتخبان الهولندي والمغربي على ملعب مونتيري في دور الـ32 من كأس العالم 2026، في واحدة من أكثر مواجهات هذا الدور إثارة، بالنظر إلى المستويات التي قدمها المنتخبان خلال دور المجموعات.

ووصل المنتخبان إلى الأدوار الإقصائية برصيد سبع نقاط لكل منهما، بعدما تصدرت هولندا مجموعتهما، في حين حل المغرب وصيفا، ليضربا موعدا يعد بالكثير من الإثارة والندية.

بطاقة مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم

الدور: خروج المغلوب.

اليوم: تقام مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2026.

الملعب: بي بي في إيه في غوادالوب المكسيكية.

التوقيت: تنطلق مباراة المغرب ضد هولندا في الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (02:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد هولندا

بي إن سبورتس ماكس 1

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 3

المغرب يدخل المباراة بسلسلة تاريخية

يصل المنتخب المغربي إلى المواجهة منتشيا بفوزه على هايتي 4-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي مددت سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة إلى 32 مباراة.

وأظهر "أسود الأطلس" قوة هجومية واضحة خلال البطولة، بعدما سجلوا في جميع مبارياتهم بدور المجموعات، مع قدرة لافتة على حسم المباريات مبكرا.

ويبرز إسماعيل صيباري باعتباره أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي، بعدما سجل ثلاثة أهداف في البطولة، بينها هدفان افتتح بهما التسجيل، ليصبح من بين أفضل هدافي النسخة الحالية.

وخلال آخر ست مباريات في مختلف المسابقات، حقق المنتخب المغربي أربعة انتصارات وتعادلين، مسجلا 16 هدفا مقابل أربعة أهداف فقط استقبلتها شباكه، وهو ما يعكس التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.

هولندا تستعيد قوتها الهجومية

من جانبها، تدخل هولندا المباراة بعد فوز مقنع على تونس بنتيجة 3-1 في ختام دور المجموعات، لتواصل سلسلة اللاهزيمة للمباراة الرابعة تواليا.

ويعتمد المنتخب الهولندي بشكل كبير على المهاجم برايان بروبي، الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة حتى الآن، ليتقاسم المركز الخامس في قائمة الهدافين.

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كما أظهر "الطواحين" فعالية هجومية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ سجل الفريق 13 هدفا في آخر ست مباريات، مع قدرة واضحة على فرض إيقاعه مبكرا، بعدما افتتح التسجيل في خمس مباريات من أصل ست.

هجوم كاسح

تشير الأرقام إلى أن المنتخبين يمتلكان أسلحة هجومية مؤثرة، إذ نجح كل منهما في التسجيل خلال جميع مبارياته في كأس العالم 2026.

وسجل المغرب 16 هدفا في آخر ست مباريات بمختلف المسابقات، مقابل 13 هدفا لهولندا خلال الفترة نفسها، وهو ما يعزز احتمالات مشاهدة مباراة مفتوحة مليئة بالفرص.

أفضلية تاريخية هولندية

يميل السجل المباشر لمصلحة هولندا، التي فازت بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت في مايو/أيار 2017 بمدينة أغادير المغربية.

وسجل حينها كوينسي بروميس وفينسنت يانسن هدفي المنتخب الهولندي، بينما أحرز مبارك بوصوفة هدف المغرب الوحيد.

لكن الفوارق الكبيرة التي طرأت على المنتخبين منذ ذلك الحين تجعل للمواجهة الحالية حسابات مختلفة تماما.

مفاتيح المباراة:

المغرب: الانطلاقات السريعة، الضغط العالي، وتألق إسماعيل صيباري في الثلث الأخير.

هولندا: الفعالية الهجومية لبرايان بروبي والقدرة على التسجيل المبكر.

وسط الملعب: قد تكون معركة خط الوسط العامل الحاسم في ظل تقارب المستوى الفني بين المنتخبين.