موعد مباراة الجزائر ضد سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

يستضيف ملعب بي سي بليس مواجهة بين المنتخبين السويسري والجزائري ضمن منافسات كأس العالم عام 2026.

ويدخل المنتخب السويسري المباراة بعد فوزه في مباراته الأخيرة على كندا بنتيجة 2-1 ضمن دور المجموعات، بينما تأهل المنتخب الجزائري عقب تعادله المثير 3-3 أمام النمسا.

وتشير المواجهات السابقة بين المنتخبين إلى أفضلية سويسرية، إذ التقى الطرفان في مناسبتين سابقتين حقق فيهما المنتخب السويسري الفوز، مقابل عدم تحقيق الجزائر أي انتصار.

وسيكون هذا اللقاء الأول بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم.

وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين قد انتهت بفوز سويسرا بنتيجة 2-0، ما يجعل المنتخب الجزائري مطالبا بتقديم أداء قوي من أجل تجاوز هذا التحدي ومواصلة مشواره في البطولة.

بطاقة مباراة الجزائر ضد سويسرا في المونديال

الدور: خروج المغلوب.

اليوم: الجمعة 03 يوليو/تموز 2026.

الملعب: بي سي بليس (فانكوفر الكندية).

التوقيت: تنطلق مباراة الجزائر ضد سويسرا في الساعة السادسة صباحا (06:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (04:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد سويسرا في دور الـ32

بي إن سبورتس ماكس 1

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 5

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يعيش المنتخب السويسري وضعا متباينا في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، إذ تشير الإحصاءات إلى أنه أقصي في كل من مبارياته السبع الأخيرة في هذا الدور (باستثناء مباريات الملحق)، فيما يعود آخر تأهل له في مواجهة إقصائية إلى عام 1938 عندما فاز على ألمانيا 4-2 في مباراة الإعادة ضمن دور الـ16.

وفي المقابل، يدخل المنتخب الجزائري المواجهة أمام سويسرا وهو يعاني من عقدة واضحة أمام المنتخبات الأوروبية، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في آخر تسع مباريات له في كأس العالم أمام منتخبات القارة العجوز، مكتفيا بأربعة تعادلات مقابل خمس هزائم، وذلك منذ فوزه التاريخي على ألمانيا 2-1 في مونديال عام 1982.

وعلى صعيد النتائج الحديثة، حقق المنتخب السويسري انتصارين متتاليين في كأس العالم بعد فوزه على البوسنة والهرسك وكندا، إلا أنه لم يسبق له أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

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كما تكشف الأرقام أن خمس مباريات من آخر تسع خاضها المنتخب السويسري في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى انتهت بركلات الترجيح، حيث خسر أربع منها مقابل فوز وحيد، فيما لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 12 مباراة إقصائية خلال الوقت الأصلي، وكان ذلك بنتيجة 2-0 أمام إيطاليا في يورو عام 2024.