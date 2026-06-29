موعد مباراة ألمانيا ضد باراغواي في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب بوسطن مواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخبين الألماني والباراغواياني، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتحمل المباراة أهمية بالغة لكلا الطرفين، إذ لا مجال لأنصاف الحلول في أولى مراحل الأدوار الإقصائية للبطولة؛ حيث يتعين على أحد المنتخبين حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي خلال الوقت الأصلي للمباراة، أو اللجوء إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح إذا استمر التعادل، فيما سيودع الطرف الخاسر منافسات المونديال بشكل رسمي.

وتأهل منتخب باراغواي كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالبطولة المتأهلة للأدوار الإقصائية، في حين تصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الخامسة ليضمن مكانه في دور الـ32.

وقدم المنتخب الألماني أداء مميزا في أول مباراتين له في كأس العالم 2026، حيث استهل مسيرته في البطولة بفوز كاسح (7-1) على منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، قبل أن يقلب تأخره (0-1) أمام كوت ديفوار إلى انتصار ثمين (2-1) في الجولة الثانية، ليصعد رسميا لمرحلة خروج المغلوب في المسابقة قبل خوضه الجولة الأخيرة.

ومع ذلك، لا تزال الخسارة (1-2) أمام الإكوادور في الجولة الماضية مخيبة لآمال الفريق المتوج بكأس العالم أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، ولذلك يتطلع فريق المدرب يوليان ناغلسمان لاستعادة الثقة من جديد بعد تلك الهزيمة.

موعد مباراة ألمانيا ضد باراغواي في كأس العالم 2026

تُقام مباراة ألمانيا ضد باراغواي في كأس العالم 2026 اليوم الإثنين 29 يونيو/حزيران الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، 00:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد باراغواي في كأس العالم 2026

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كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

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وسيكون هذا اللقاء هو الظهور الأول لمنتخب ألمانيا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ تتويجه باللقب قبل 12 عاما بالبرازيل، وذلك عقب خروجه من مرحلة المجموعات في النسختين الأخيرتين عامي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب.

في المقابل، تمكن منتخب باراغواي، العائد للمونديال بعد غياب دام 16 عاما، من التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في الدور الأول للبطولة.