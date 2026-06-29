مواجهات كبرى منتظرة في دور الـ32 بكأس العالم 2026

دخلت كأس العالم 2026 مرحلة الحسم مع انطلاق مباريات دور الـ32 بين 28 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهات من العيار الثقيل موزعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتبرز قمة البرازيل واليابان اليوم كأحد أبرز اللقاءات، حيث يدخل السيليساو بثقة كبيرة بقيادة فينيسيوس جونيور، فيما يواصل المنتخب الياباني مفاجآته في البطولة بأداء منظم وسجل خال من الهزائم حتى الآن.

وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة، تصطدم كوت ديفوار بالنرويج في اختبار صعب أمام قوة إيرلينغ هالاند الهجومية، في مباراة يُنتظر أن تحدد ملامح طريق أحد أقوى المنتخبات الأفريقية في البطولة.

أما القمة الأبرز في هذا الدور، فستجمع بين هولندا والمغرب في مواجهة تحمل طابعا تكتيكيا خاصا، بعد أداء لافت للطرفين في دور المجموعات، ما يجعلها من أكثر المباريات ترقبا في هذه المرحلة.

كما تشهد الأدوار الإقصائية مواجهة قوية بين بلجيكا والسنغال، في صدام بين خبرة الشياطين الحمر وطموح بطل أفريقيا، في مباراة قد تمتد تفاصيلها حتى اللحظات الأخيرة.

وتُختتم قائمة القمم المنتظرة بمواجهة تاريخية بين البرتغال وكرواتيا، حيث يلتقي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش في صدام بين جيلين من أساطير كرة القدم، في مباراة تحمل أكثر من مجرد بطاقة عبور إلى الدور المقبل.

ومع ارتفاع مستوى التنافس، تبدو مباريات ثمن النهائي بوابة حقيقية لمونديال جديد يبدأ فيه الصراع على اللقب من أوسع أبوابه.