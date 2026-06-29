من يملك الملف المثالي لقيادة فرنسا بعد المونديال؟.. الظاهرة رونالد يجيب

أشاد النجم البرازيلي السابق رونالدو (الظاهرة) بالمؤهلات التدريبية لصديقه وزميله السابق زين الدين زيدان، مؤكداً أنه يمتلك "الملف الشخصي المثالي" لتولي الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسي، وفق قوله.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية نُشرت الأحد، أبدى النجم الملقب بـ"الظاهرة" رأيه بشأن الدور المستقبلي المرتقب لزميله السابق في نادي ريال مدريد، حيث تشير التوقعات إلى أن صانع ألعاب "الديوك" السابق سيخلف ديدييه ديشان على رأس الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا في أعقاب نهائيات كأس العالم 2026.

وقال رونالدو في حديثه عن زيدان: "لقد قلت دائما إنه يمتلك الملف الشخصي المثالي لهذا المنصب؛ فهو يمتلك الموهبة، والخبرة، والذكاء التكتيكي، والشخصية المثالية".

وأضاف مؤكدا أن تقييمه يستند إلى تجارب واقعية: "هذا ليس مجرد حدس أشاركه معكم، فقد أثبت ذلك بالفعل من خلال فترته الرائعة على رأس ريال مدريد".

وتعكس هذه التصريحات حجم الاحترام المتبادل بين النجمين اللذين تزاملا في صفوف ريال مدريد لمدة أربعة مواسم في الفترة ما بين عامي 2002 و2006.

وعاد المهاجم البرازيلي السابق للتأكيد على مكانة النجم الفرنسي قائلاً: "لقد كان أفضل لاعب لعبت معه كرة القدم وأفضل زميل حظيت به"، مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على مواطنه رونالدينيو وما وصفها بـ"عبقريته الفريدة حقاً".

وحتى الآن، لم يسبق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن أعلن عن تعيين زين الدين زيدان؛ إذ يتريث لحين انتهاء منافسات المونديال الحالي.

ويستعد "زيزو" -البالغ من العمر 54 عاما- للعودة مجدداً إلى دكة البدلاء بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات منذ انتهاء فترته التدريبية الثانية مع ريال مدريد، والتي توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

في سياق متصل، وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الحقبة المرتقبة، نجح كيليان مبابي ورفاقه في تحقيق انطلاقة قوية ببطولة كأس العالم 2026، بتسجيلهم ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، مع تسجيل كل من مبابي وعثمان ديمبيليه أربعة أهداف حتى الآن.

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يستعد المنتخب الفرنسي لخوض مواجهة الدور ثمن النهائي (دور الـ 16) المقررة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ضد منتخب السويد.

وتعتبر فرنسا المرشح الأوفر حظا للفوز على السويد عندما يلتقي المنتخبان في نيوجيرسي.