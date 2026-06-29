"سوف نأكلهم".. هكذا أشعل محرز حماس لاعبي الجزائر قبل موقعة النمسا

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الجزائري الخطاب الحماسي الذي ألقاه قائده رياض محرز لزملائه، قبل المباراة الحاسمة التي جمعت "محاربي الصحراء" بالنمسا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة، بنهائيات كأس العالم 2026.

ورغم حاجة الجزائر لنقطة وحيدة من تلك المباراة للتأهل إلى دور الـ32، إلا أن محرز (35 عاما) طالب زملاءه بخوضها بقوة وجدية دون النظر إلى أي حسابات أخرى، والتركيز على تحقيق الانتصار فقط، وهو ما يبدد الشكوك حول تراخي اللاعبين في المواجهة المثيرة.

خطاب محرز الحماسي

وظهر محرز في المقطع الذي نشره حساب المنتخب الجزائري في منصة إكس، بين زملائه وخاطبهم بأهمية مواجهة النمسا وضرورة تحقيق التأهل إلى الأدوار الإقصائية من خلال الفوز وليس التعادل.

وقال محرز: "يا رفاق، لقد تحدثنا بما فيه الكفاية والآن حان وقت الميدان! لقد وضعنا أنفسنا في هذا الموقف، فزنا في مباراتنا الثانية وقمنا بالمطلوب، والآن علينا إنهاء المهمة".

وأضاف "يا شباب، نريد التأهل إلى الدور الثاني من أجل بلدنا، لقد حدث هذا مرة واحدة فقط من قبل، واليوم يمكننا دخول تاريخ بلدنا مجددا، ليس تاريخ كرة القدم فقط فنحن لا نهتم لذلك، بل تاريخ وطننا!".

وعدّد محرز العناصر الضرورية لتحقيق ذلك بقوله "الأمر يعتمد على أرضية الملعب يا رفاق، بمهاراتنا. لكن المهارات وحدها لا تكفي إذا لم يقترن بها القلب، الروح القتالية وكل ما يلزم معها".

وختم بجملة نارية "سوف نأكلهم يا رفاق! بالمعنى الإيجابي للكلمة، كل صراع على الكرة يجب أن نفوز به. لا حسابات نحن نلعب للفوز، هل هذا مفهوم يا رفاق؟ هيا، هيا، هيا".

تأهل الجزائر

وتمكّن محرز في تلك المباراة التي انتهت بتعادل مثير 3-3، من تسجيل الهدفين الثاني والثالث، آخرهما كان قريبا من منح الجزائر الفوز المنشود.

وزار محرز شباك النمسا للمرة الثانية في الدقيقة الـ93 مسجلا ما بدا للحظة بأنه هدف الفوز (3-2)، قبل أن يتمكن الفريق الأوروبي من تعديل النتيجة في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل ساشا كالادزيتش.

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ونجح المنتخب الجزائري في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في مونديال البرازيل 2014، وفيه أُقصي "محاربو الصحراء" بخسارتهم من ألمانيا 0-2 من الدور ثمن النهائي.

وتحقق ذلك التأهل من خلال اعتبار الجزائر أحد أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، ليضرب "محاربو الصحراء" موعدا في دور الـ32 مع سويسرا، فيما تواجه النمسا إسبانيا في المرحلة ذاتها.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الجزائر وسويسرا يوم الجمعة القادم عند الساعة 6:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.