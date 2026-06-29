مبابي يقترب من القمة.. أفضل هدافي الأدوار الإقصائية لكأس العالم عبر التاريخ

يقف النجم الفرنسي كيليان مبابي على بُعد هدف واحد من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفرنسي نظيره السويدي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات دور الـ32 للنسخة الحالية، في مباراة قد يدخل فيها مبابي التاريخ من أوسع أبوابه.

وقبل مواجهة السويد المرتقبة، هزّ مبابي شباك المنافسين 8 مرات في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، أي نصف عدد أهدافه التي سجلها حتى الآن (16 في 17 مباراة).

صدارة مبابي

ويتقاسم مبابي حتى اللحظة، صدارة هدافي المونديال بالأدوار الإقصائية مع الثنائي البرازيلي ليونيداس دا سيلفا، ورونالدو نازاريو "الظاهرة".

وإذا سجّل مبابي أمام السويد في المباراة المقبلة، سينفرد بصدارة هدافي المونديال بالأدوار الإقصائية وحينها سيكون الثنائي البرازيلي المذكور أحدث ضحايا تألقه بكأس العالم.

ويتفوق مبابي في هذه القائمة أيضا على العديد من أساطير كأس العالم أبرزهم البرازيلي بيليه "الجوهرة السمراء"، والبرتغالي أوزيبيو وغيرهم.

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية من كأس العالم..

الفرنسي كيليان مبابي: 8 أهداف. البرازيلي ليونيداس دا سيلفا: 8 أهداف. البرازيلي رونالدو نازاريو: 8 أهداف. الفرنسي جوست فونتين: 7 أهداف. البرازيلي فافا: 7 أهداف. أولدريتش نييدلي من تشيكوسلوفاكيا: 7 أهداف. البرازيلي بيليه: 7 أهداف. البرتغالي أوزيبيو: 6 أهداف. المجري جيورجي ساروسي: 6 أهداف. الإنجليزي غاري لينيكر: 6 أهداف. الإيطالي روبرتو باجيو: 6 أهداف.

وسجل مبابي أهدافه الثمانية السابقة في 4 مباريات من أصل 8 خاضها في الأدوار الإقصائية، بمعدل هدف واحد كل مباراة.

ومن أبرز أهدافه تلك واحد في مرمى كرواتيا بنهائي مونديال روسيا عام 2018، وثلاثية (هاتريك) بمرمى الأرجنتين بنهائي النسخة التالية التي استضافتها دولة قطر.

أهداف مبابي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم:

فرنسا 4-2 الأرجنتين ثمن نهائي مونديال 2018 (2).

فرنسا 4-2 كرواتيا نهائي مونديال 2018 (1).

فرنسا 3-1 بولندا ثمن نهائي مونديال 2022 (2).

الأرجنتين 3-3 فرنسا نهائي مونديال 2022 (3)، علما بأن منتخب بلاده خسر بركلات الترجيح.