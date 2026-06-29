ماريسكا مدربا لمانشستر سيتي خلفا لغوارديولا

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين إنزو ماريسكا مدربا للفريق خلفا لبيب غوارديولا في الموسم المقبل.

ووقع ماريسكا عقدا لمدة ثلاث سنوات، ويتمتع بمعرفة جيدة بالوضع في مانشستر سيتي، حيث سبق له تدريب فريق الشبان.

كما عمل مساعدا لغوارديولا خلال موسم 2018-2019 الذي حقق فيه سيتي الثلاثية.

ماريسكا مدربا لمانشستر سيتي

وقال ماريسكا في بيان "مانشستر سيتي ناد أعرفه جيدا، والحصول على فرصة تدريب هذا الفريق أمر رائع بالنسبة لي، وما يميز هذا النادي هو مستوى الأشخاص الذين يعملون هنا، وأود أن أشكرهم على ثقتهم في قدراتي".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار لبدء تدريب اللاعبين. أريد أن نفوز، ونلعب كرة قدم جيدة، ونستمتع بالضغط الذي يرافق تمثيل مانشستر سيتي".

وبدأت مسيرة ماريسكا (46 عاماً) كمدرب في بارما عام 2021، حيث استمر لمدة 14 مباراةً، وفاز بأربع مباريات فقط.

وتولى تدريب ليستر سيتي في بداية موسم 2023-2024 في دوري الدرجة الثانية، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بصفته بطلا.

وأدى نجاحه في ليستر إلى انتقاله إلى تشيلسي، حيث أوكلت له مهمة قيادة تشكيلة شابة لكنها مكلفة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ماريسكا الموسم في المركز الرابع في الدوري، كما فاز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، رغم تدهور علاقته مع مالكي النادي اللندني، وغادر ستامفورد بريدج في منتصف موسمه الثاني.

ويواجه الآن مهمة شاقة تتمثل في خلافة غوارديولا (55 عاماً)، الذي حول مانشستر سيتي خلال فترة عمله التي استمرت عقدا من الزمن إلى القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.

وقاد غوارديولا، الذي أعلن رحيله في مايو/أيار الماضي، مانشستر سيتي إلى سلسلة مبهرة من الألقاب، بينها الفوز بالدوري ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وفاز الإسباني بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأخير، مكللا مسيرته الرائعة مع النادي.