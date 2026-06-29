ماتيرازي: منتخب كاب فيردي "معجزة" كأس العالم 2026

أعرب ماركو ماتيرازي الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 2006 مع إيطاليا، عن دهشته من الظهور الأول الخيالي لمنتخب كاب فيردي في نهائيات 2026، واصفا هذه الدولة الأفريقية بأنها أكبر مفاجأة في البطولة.

وسحرت كاب فيردي، وهي واحدة من أصغر الدول التي تأهلت إلى كأس العالم على الإطلاق، الجماهير بمشوار خال من الهزائم في دور المجموعات، شهد ثلاثة تعادلات منحتها بطاقة العبور في المركز الثاني خلف إسبانيا بطلة العالم السابقة وأمام أوروغواي.

وحصل المنتخب، بقيادة حارسه الملهم فوزينيا، على مواجهة حالمة في دور الـ32، إذ يلتقي المنتخب الأفريقي مع الأرجنتين حاملة اللقب في ميامي يوم الجمعة.

انبهار ماتيرازي

وقال ماتيرازي: "كاب فيردي ‌‌هو المفاجأة الكبرى في الوقت الحالي. والآن عليهم اللعب أمام أبطال العالم. سنرى ما سيحدث. نحن هنا في ميامي ونتطلع لمشاهدة المباراة. إنهم الطرف الأضعف، لكنك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث خلال 90 دقيقة في كرة القدم".

ولم يتردد المدافع السابق (52 عاما) في الإقرار بحجم التحدي الذي يواجهه منتخب كاب فيردي أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، مشيدا بنجم برشلونة السابق (39 عاما)، الذي يواصل تحدي عامل السن ويتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد ستة أهداف.

وأضاف ماتيرازي: "الأرجنتين أفضل كثيرا من كاب فيردي في الوقت الحالي، كما أنها تملك واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة".

وتابع: "أحب مشاهدة ميسي عندما يلعب وأتطلع لرؤيته في هذه المباراة. اللعب في سن 39 عاما ليس بالأمر السهل، ومع ذلك لا يزال واحدا من الأفضل".