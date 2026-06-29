"استعدوا للأصعب".. نجم كندا يوجه رسالة حازمة للمغرب وهولندا

أبدى ستيفن أوستاكيو لاعب وسط منتخب كندا ثقة كبيرة في قدرات الفريق بعد التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالفوز 1-0 على جنوب أفريقيا، مساء الأحد.

وفاز أوستاكيو بجائزة رجل المباراة بفضل تسجيله هدف فوز منتخب بلاده في توقيت قاتل بالدقيقة 92.

وقال اللاعب الكندي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "هذا الفوز تحقق بعد مجهود كبير، وكنا نريد الفوز بقوة لإهدائه للشعب الكندي".

وأضاف "واصلنا الضغط على منافسنا، وسجلت هدفا رائعا، بتسديدة شعرت أن كل الشعب الكندي كان يسدد معي، لقد بذل جميع اللاعبين مجهودا إضافيا حتى سددت بقوة في الشباك، لذا أنا سعيد للغاية".

وتابع "سنحاول أن نجعل منافسنا القادم سواء المغرب أو هولندا، يدركان أنه حال تأهلهما ينتظر أحدهما أصعب مبارياته في البطولة".

وختم ستيفن أوستاكيو تصريحاته "أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا أمام جنوب أفريقيا، وتنتظرنا مباراة رائعة في الأسبوع المقبل".

وتأهل منتخب كندا للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفا في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد التعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك، والفوز 6-0 على قطر، والخسارة 1-2 أمام سويسرا.