وداع مبكر وأرباح بالملايين.. كم جنت المنتخبات الـ16 المغادرة لمونديال 2026؟

أسدل الستار على دور المجموعات في مونديال 2026 بعد 72 مباراة، ليتأهل 32 منتخباً إلى أدوار خروج المغلوب وفق النظام الموسع.

وكان منتخب هايتي (منطقة الكونكاكاف) أول المغادرين للبطولة دون تحقيق أي فوز، وتبعه منتخب تركيا الذي أنهى مشاركته بفوز بنتيجة 3-2 على الولايات المتحدة (أحد المستضيفين)، لتتوالى بعد ذلك الانسحابات حتى اكتمال عقد المنتخبات الـ16 المودعة.

المكافآت المالية ومنح المشاركة

وعلى الرغم من مغادرتها المبكرة، لم تخرج هذه المنتخبات خالية الوفاض؛ حيث يوزع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا العام 653 مليون يورو (نحو 711 مليون دولار) على جميع المنتخبات المشاركة، وهو ما يقترب من ضعف المبلغ الموزع في نسخة قطر 2022 والذي بلغ 386 مليون يورو (نحو 420 مليون دولار).

ويعتمد نظام التوزيع المالي على منح كل منتخب من المنتخبات الـ48 المتأهلة مبلغاً ثابتاً قيمته 10 ملايين دولار (نحو 9 ملايين يورو) لمجرد المشاركة، يضاف إليه 2.5 مليون دولار (نحو 2.1 مليون يورو) لتغطية نفقات الاستعداد بغض النظر عن النتائج على أرضية الملعب، على أن يضيف "الفيفا" مكافآت تصاعدية تكبر وفقاً للمرحلة التي يصل إليها كل فريق.

في ما يأتي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، وتلك التي أُقصيت من المنافسة.

المتأهلون

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر

المجموعة الحادية: عشرة: كولومبيا، البرتغال، الكونغو الديموقراطية

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا

أقصيت من المنافسة

التشيك، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، الأردن، بنما، العراق، أوروغواي، السعودية، نيوزيلندا، إسكتلندا، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، إيران.

جوائز قائمة على الأداء

كلما تقدمت الفرق في البطولة، زادت المكافآت المالية التي تحصل عليها.

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سيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرق التي تحتل كل مركز الجوائز التالية:

المتوج باللقب: 51 مليون دولار.

المركز الثاني: 34 مليون دولار.

المركز الثالث: 30 مليون دولار.

المركز الرابع: 28 مليون دولار.

المراكز من الخامس إلى الثامن: 20 مليون دولار.

المراكز من التاسع إلى السادس عشر: 16 مليون دولار.

المراكز من 17 إلى 32: 12 مليون دولار.

المراكز من 33 إلى 48: 10 ملايين دولار.

وستشكل هذه المدفوعات 703 ملايين دولار من أصل 871 مليون دولار معروضة في مجموع الجوائز، مع دفع المبلغ المتبقي وقدره 168 مليون دولار بين الفرق بغض النظر عن الأداء.