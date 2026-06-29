وداع مبكر وأرباح بالملايين.. كم جنت المنتخبات الـ16 المغادرة لمونديال 2026؟

انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، ليبدأ الآن "كأس العالم الحقيقي"، وفقا لبعض المراقبين.

ورغم الشكوك التي أحاطت ببعض المواجهات، فإن أياً من المنتخبات الكبرى المرشحة لم يتعثر؛ حيث أُقيمت حتى الآن 72 مباراة من أصل 104 مباريات إجمالية تشهدها البطولة.

ومع بقاء 32 مواجهة حاسمة لا مجال فيها للتراجع – حيث يعني الفوز الاستمرار والخسارة العودة إلى الديار – بدأت المنتخبات الـ32 المتأهلة صراعها للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، في حين بدأ 16 منتخباً آخر بالفعل طريق العودة إلى الديار.

وفقا للنظام الجديد المكون من 48 فريقا، يتأهل إلى دور الـ32 أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الـ12، إلى جانب أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وكان منتخب هايتي (منطقة الكونكاكاف) أول المغادرين للبطولة دون تحقيق أي فوز، وتبعه منتخب تركيا الذي أكد إقصاءه رغم إنهاء مشاركته بفوز بنتيجة 3-2 على الولايات المتحدة (أحد المستضيفين)، لتتوالى بعد ذلك الانسحابات حتى اكتمال عقد المنتخبات الـ16 المودعة.

الغنائم المالية ومكافآت المشاركة

وعلى الرغم من مغادرتها المبكرة، لن تخرج هذه المنتخبات خالية الوفاض؛ حيث يوزع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا العام 653 مليون يورو (نحو 711 مليون دولار) على جميع المنتخبات المشاركة، وهو ما يقترب من ضعف المبلغ الموزع في نسخة قطر 2022 والذي بلغ 386 مليون يورو (نحو 420 مليون دولار).

ويعتمد نظام التوزيع المالي على منح كل منتخب من المنتخبات الـ48 المتأهلة مبلغاً ثابتاً قيمته 10 ملايين دولار (نحو 9 ملايين يورو) لمجرد المشاركة، يضاف إليه 2.5 مليون دولار (نحو 2.1 مليون يورو) لتغطية نفقات الاستعداد بغض النظر عن النتائج على أرضية الملعب، على أن يضيف "الفيفا" مكافآت تصاعدية تكبر وفقاً للمرحلة التي يصل إليها كل فريق.

المنتخبات الـ16 التي أُقصيت من دور المجموعات

التشيك

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ودعت البطولة بنقطة واحدة بعد خسارة ثقيلة 3-0 أمام المكسيك في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، وكانت قد خسرت أمام كوريا الجنوبية 2-1 وتعادلت مع جنوب أفريقيا 1-1.

كوريا الجنوبية

أُقصيت بعد خسارتها في الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى أمام جنوب أفريقيا، وبناءً على نتائج المجموعات الأخرى لم تكن ضمن أفضل الثوالث.

قطر

لم يتمكن مستضيف نسخة 2022 من تجاوز دور المجموعات؛ حيث تعادل في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثانية 1-1 مع سويسرا (المتأهلة كمتصدرة)، قبل أن تنتهي حظوظه تحت قيادة جولين لوبيتيغي بالخسارة أمام كندا 6-0 والبوسنة والهرسك 3-1.

هايتي

خسرت الجولة الأولى في المجموعة الأولى 1-0 أمام إسكتلندا، ثم تأكد خروجها بالخسارة 3-0 أمام برازيل كارلو أنشيلوتي، واختتمت البطولة بمواجهة المغرب بحثاً عن نقطتها الأولى لكنها خسرت (2-4) أمام أسود الأطلس.

إسكتلندا

خسرت في الجولة الأخيرة 3-0 أمام البرازيل، لتغادر بفارق أهداف سلبي إثر خسارتها السابقة أمام المغرب 1-0 وفوزها الوحيد على هايتي 1-0، وفشلت في التواجد بين أفضل الثوالث.

تركيا

رغم تصفياتها الأوروبية المثالية وامتلاكها نجوماً بارزين تحت قيادة فينتشينزو مونتيلا، أُقصيت بالخسارة أمام أستراليا 2-0، ثم أمام باراغواي برغم أفضليتها العددية في معظم اللقاء، واختتمت مشاركتها في المجموعة الرابعة بالفوز على الولايات المتحدة (المستضيف).

كوراساو

غادر الفريق الأصغر في البطولة من الدور الأول في مشاركته المونديالية الأولى بالمجموعة الخامسة؛ حيث خسر أمام ألمانيا 7-1، ثم حقق نقطة تاريخية بالتعادل 0-0 مع الإكوادور، واختتم مشواره بالخسارة 2-0 أمام كوت ديفوار.

تونس

خسرت افتتاحاً 5-1 أمام السويد في المجموعة السادسة مما أدى لإقالة صبري لموشي وتعيين هيرفي رينارد، لكنها خسرت مجدداً أمام اليابان 4-0، وتودع البطولة بلا نقاط بهزيمتها أمام هولندا (1-3).

نيوزيلندا

حصدت نقطة واحدة من تعادل في الجولة الأولى أمام إيران، بالمجموعة السابعة، قبل أن تخسر أمام مصر وبلجيكا وتغادر دون انتصار.

إيران

أُقصيت بسبب غياب الانتصارات؛ حيث تعادلت في 3 مباريات وتبخرت آمالها في اليوم الأخير بعد تعادل الجزائر والنمسا.

السعودية

حصدت نقطتين فقط من تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر وخسارة 4-0 أمام إسبانيا في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة، لتغادر في المركز الرابع.

أوروغواي

تعادلت في أول مباراتين أمام السعودية والرأس الأخضر، وفقدت حظوظها بالخسارة في المباراة الثالثة أمام إسبانيا بهدف أليكس باينا، وبنقطتين فقط لم تتأهل ضمن أفضل الثوالث.

العراق

ودع البطولة برصيد صفر من النقاط بعد خسارته الأخيرة 5-0 أمام السنغال، وكان قد خسر سابقاً أمام فرنسا 3-0 والنرويج 4-1 في المجموعة التاسعة.

الأردن

فقد خيارات التأهل بعد الخسارة أمام النمسا والجزائر والأرجنتين في المجموعة العاشرة.

أوزبكستان

أُقصيت من دور المجموعات بعد تعرضها لثلاث هزائم متتالية في المجموعة الحادية عشرة أمام كولومبيا، البرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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بنما

فقدت خياراتها في مشاركتها المونديالية الثانية بعد خسارة أول مباراتين أمام غانا وكرواتيا، في المجموعة الثانية عشرة قبل أن تخسر في لقائها الأخير أمام إنجلترا.