صراع الدوريات الكبرى.. من فرض سطوته التهديفية في مونديال 2026؟

كشفت الإحصائيات التهديفية لنهائيات كأس العالم 2026 عن خارطة نفوذ كروية تتسيدها الدوريات الأوروبية الكبرى؛ إذ استحوذ الدوري الإنجليزي الممتاز على الحصة الأكبر من الأهداف المسجلة في البطولة، يليه الدوري الإسباني، في حين أثبتت دوريات أخرى من خارج القارة العجوز حضورها المباشر عبر لاعبيها المحترفين الناشطين في مختلف المنتخبات الوطنية.

وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد شهدت هذه النسخة من المونديال نشاطاً تهديفياً لافتاً؛ فخلال 72 مباراة أُقيمت ضمن منافسات دور المجموعات، تم تسجيل ما مجموعه 215 هدفاً، وهو ما يعكس نزعة هجومية واضحة لدى المنتخبات المشاركة.

وبلغ معدل التسجيل 2.98 هدفاً في المباراة الواحدة، مما يجعل هذه النسخة واحدة من أكثر النسخ حيوية من الناحية التهديفية في تاريخ البطولة.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان على عرش الأندية

وعلى الرغم من أن الحصيلة الإجمالية للأهداف كانت لصالح اللاعبين المحترفين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن للعملاقين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي "بطل أوروبا" كان لهما رأي آخر؛ إذ نجح لاعبو كل منهما في تسجيل 10 أهداف.

وجاءت هذه الحصيلة عبر القوة الضاربة التي تضمها صفوف الفريقين؛ سواء عبر كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام من جانب النادي الملكي، أو عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي في صفوف الفريق الباريسي.

ويعكس هذا التميز الرقمي قدرة هذين الناديين على استقطاب مواهب النخبة التي تشكل العمود الفقري لمنتخبات بلادها، سواء في الخطوط الأمامية أو في صناعة اللعب، مما جعل من قميصي الفريقين "علامة مسجلة" للأهداف في نسخة 2026؛ كما يأتي هذا التميز رغم أن المنتخب الإسباني يخلو تماماً، وللمرة الأولى في التاريخ، من أي لاعب ينتمي إلى صفوف ريال مدريد.

"البريميرليغ" في الصدارة

في سياق متصل، يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد الإحصائي كأقوى رافد تهديفي في البطولة، بمجموع بلغ 50 هدفاً، وبفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه. ولم يأتِ هذا الرقم القياسي من الأندية التقليدية الكبرى فحسب، بل ساهمت في تحقيقه مواهب تنشط في 15 نادياً مختلفاً داخل إنجلترا.

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وتوزعت أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 7 أهداف لكل من كريستال بالاس وسندرلاند، و5 أهداف لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، بالإضافة إلى 4 أهداف لصالح ليفربول ومانشستر سيتي.

كما ساهم لاعبو وولفرهامبتون بـ3 أهداف، في حين سجل لاعبو برايتون وساوثهامبتون ووست هام هدفين لكل نادٍ. واكتفى لاعبو أندية أستون فيلا وإيفرتون وتوتنهام وواتفورد بتقديم مساهمة تهديفية واحدة لكل منها، مما يعكس شمولية التهديف وتوزيعه الواسع على مختلف أندية "البريميرليغ".

ريال مدريد رافعة "لا ليغا"

في المرتبة الثانية، حل الدوري الإسباني بإجمالي 24 هدفاً، معتمداً بشكل مكثف على لاعبي ريال مدريد الذين أحرزوا (10 أهداف)، مقابل 5 أهداف للاعبي فياريال، وهدفين لكل من ريال بيتيس وريال سوسيداد وإشبيلية، فضلاً عن مساهمة بهدف واحد من محترفي كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة وأوساسونا.

الدوري الألماني ثالثا

وتشير الأرقام الإحصائية إلى حلول الدوري الألماني (البوندسليغا) في المركز الثالث برصيد 19 هدفاً. وتوزع هذا الرصيد التهديفي على نادي بايرن ميونخ الذي سجل لاعبوه أربعة أهداف، ثلاثة منها حملت توقيع المهاجم الإنجليزي هاري كين، يليه ثلاثي بوروسيا دورتموند وفرايبورغ وشتوتغارت بثلاثة أهداف لكل منهم.

بينما توزعت الأهداف الستة المتبقية بواقع هدف واحد لصالح محترفي أندية كل من باير ليفركوزن، وبوروسيا مونشنغلادباخ، وآينتراخت فرانكفورت، وسانت باولي، وفيردر بريمن، وفولفسبورغ.

بدوره، حصد الدوري الفرنسي إجمالي 17 هدفاً، مستنداً بشكل رئيسي على لاعبي باريس سان جيرمان الذين أودعوا 10 أهداف في شباك الخصوم. وجاءت الأهداف السبعة الأخرى لتكمل مشهد الدوري الفرنسي بواقع هدفين لكل من موناكو ورين، وهدف واحد لصالح أندية مارسيليا وريمس وستراسبورغ.

أما الدوري الإيطالي، فقد أسهم بـ14 هدفاً في البطولة، على الرغم من غياب المنتخب الإيطالي عن منافسات المونديال. وتصدر نادي يوفنتوس ممثلي "الكالتشيو" بثلاثة أهداف، وتبعه كل من ميلان، وإنتر ميلان، ونابولي، وتورينو بتسجيل هدفين لكل منها.

في المقابل، سجل محترفو أندية كومو، وجنوى، وهيلاس فيرونا هدفاً وحيداً لكل منها.

وفي باقي البطولات الأوروبية الموازية، تساوت حصيلة الدوري الإسكتلندي (عبر أندية ماذرويل وسيلتيك ورينجرز)، والدوري الهولندي (عبر بي إس في آيندهوفن وفينورد وألكمار)، والدوري التركي (عبر غالاتا سراي وباشاك شهير وبشيكتاش) برصيد 6 أهداف لكل دوري.

كما قدم الدوري البرتغالي 3 أهداف عبر ناديي سبورتنغ لشبونة وبورتو، وهو ذات الرصيد الذي قدمه الدوري البلجيكي عبر أندية أندرلخت وجينك ويونيون سانت جيلواز، والدوريات التشيكية والروسية والبرازيلية بثلاثة أهداف لكل منها.

سداسية ميسي تدخل الدوري الأمريكي خط المنافسة

على صعيد الدوريات خارج القارة الأوروبية, برز الدوري الأمريكي للمحترفين بإجمالي 10 أهداف، كان نصيب الأسد فيها لصالح نادي إنتر ميامي بستة أهداف سجلها كلها أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين في البطولة، مع مساهمات بهدف واحد من لاعبي أندية أتلانتا يونايتد، ودالاس، وبورتلاند تمبرز، وفانكوفر وايت كابس.

الدوريات العربية

كما سجل الدوري السعودي للمحترفين حضورا لافتاً بثمانية أهداف، تقاسمها كل من الأهلي والنصر بواقع 3 أهداف لكل منهما، إلى جانب هدفين من لاعبي القادسية.

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وعربيا وأفريقيا أيضا، قدم الدوري المصري 5 أهداف بواقع هدفين لكل من الأهلي وبيراميدز، وهدف واحد لنادي زد، في حين ساهم الدوري القطري بأربعة أهداف جاءت عبر السد (هدفان) وهدف واحد لكل من السيلية وقطر.