اتهامات للفيفا واليويفا بالتواطؤ .. حملة إسكتلندية لمقاطعة أندية المستوطنات

لم تعد ملاعب كرة القدم بمنأى عن الصراع السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إذ عاد ملف أندية المستوطنات الإسرائيلية إلى الواجهة مع تقرير جديد صادر عن منظمة "سكوتش سبورت فور بالستاين" الأسكتلندية، يكشف تنامي عدد هذه الأندية واتساع حضورها في المسابقات الرياضية، وسط دعوات لمقاطعتها ومساءلة الجهات الرياضية الدولية التي تسمح باستمرار نشاطها.

التقرير الذي حمل عنوان "ما وراء الخط الأخضر: أندية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة" يرصد ما تقول المنظمة إنه توسع ملحوظ في أندية كرة القدم التابعة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطرح تساؤلات حول مدى توافق استمرار مشاركتها مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتؤكد المنظمة، التي أسستها الناشطة الأسكتلندية جيل تومسون، أن وجود هذه الأندية يمثل انتهاكا للوائح الرياضية التي تمنع إقامة أنشطة تابعة لاتحاد كروي على أراضي اتحاد آخر دون موافقته، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأندية في اللعب داخل المستوطنات يعكس -بحسب وصفها- دعما لواقع سياسي قائم على السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

الاستمرارية والتطبيع

وتقول تومسون إن دور هذه الأندية لا يقتصر على النشاط الرياضي، بل يمنح المستوطنات ما تصفه بـ"الاستمرارية والتطبيع"، عبر توفير اقتصاد محلي وفرص عمل وتعزيز ارتباط السكان بالأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.

وأضافت في حديثها للجزيرة أن القضية تتجاوز كرة القدم، موضحة أن الأندية تمنح المستوطنات حضورا مجتمعيا وإعلاميا يساعد على إعادة تشكيل صورتها أمام العالم.

وفي الجانب الفلسطيني، رحبت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي بالتقرير، معتبرة أنه يمثل جهدا مهما في ظل ما وصفته بالعوائق التي تضعها إسرائيل أمام أي محاولات للتحقيق في ملف أندية المستوطنات.

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وسلط التقرير الضوء على تطور أعداد هذه الأندية، مشيرا إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثقت عام 2016 وجود 9 أندية إسرائيلية مرتبطة بمستوطنات في الضفة الغربية خلف خط الهدنة لعام 1949، فيما ارتفع العدد لاحقا إلى 10 أندية، تمتلك غالبيتها مقار مسجلة في الضفة الغربية، بينما تخوض عدة أندية مبارياتها داخل المستوطنات نفسها.

وأشار التقرير إلى أن جميع الأندية التي شملها التحقيق شهدت نموا في حجمها، بالتوازي مع توسع النشاط الاستيطاني، لافتا إلى صعود بعض هذه الأندية إلى مستويات أعلى في كرة القدم الإسرائيلية، ومشاركة لاعبين منها في مسابقات أوروبية.

ومن بين الحالات التي أثارها التقرير دعوة نادي "بيتار معاليه أدوميم" عام 2023 إلى زيارة مرافق الدوري الإسباني "لا ليغا" وأندية في مدريد، في خطوة اعتبرها التقرير مؤشرا على حصول هذه الأندية على دعم وتغطية من جهات رياضية ورسمية، رغم الجدل القانوني المحيط بها.

كما أشار التقرير إلى أن أندية المستوطنات لم تقتصر على الضفة الغربية، بل امتد نشاطها إلى مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حيث وثق وجود ثلاثة أندية هناك.

ووفق التقرير، فإن توسع هذه الأندية تزامن مع فترة تولي جياني إنفانتينو رئاسة "فيفا" وألكسندر تشيفرين رئاسة "يويفا" منذ عام 2016، حيث يرى معدو التقرير أن الأندية حصلت خلال هذه الفترة على مزيد من الحضور والمشاركة الرياضية.

بث المباريات

وأثار التقرير أيضا مسألة بث مباريات بعض هذه الأندية عبر منصة "+ FIFA" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن تشير شلبي إلى أن هذه المعلومة شكلت أحد أبرز التفاصيل التي كشفها التقرير، مؤكدة أن بث المباريات منح هذه الأندية مساحة إضافية للظهور الإعلامي.

وقالت تومسون إن نقل المحتوى لاحقا إلى منصة "DAZN" بعد نشر التقرير بأيام أثار تساؤلات، معتبرة أن المنصات الرياضية لا تلعب دورا محايدا فقط، بل قد تسهم في تحسين صورة هذه الأندية ومنح المستوطنات حضورا إعلاميا أوسع.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار مشاركة أندية المستوطنات في البطولات الإسرائيلية والأوروبية -بحسب المنظمة- قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية، مشيرا إلى وجود ملفات مرتبطة بالاحتلال والاستيطان أمام جهات دولية.

وبينما ترى الحملة الأسكتلندية أن الرياضة أصبحت جزءا من منظومة تثبيت واقع الاستيطان، تظل القضية محل خلاف واسع داخل المؤسسات الرياضية الدولية، بين من يدعو إلى تطبيق اللوائح بحزم، ومن يرى أن كرة القدم يجب أن تبقى منفصلة عن النزاعات السياسية.