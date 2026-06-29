بعد 8 سنوات.. أوستاكيو يستحضر "هدف الشاذلي" الشهير في مونديال 2018

دوّن ستيفن أوستاكيو اسمه في سجلات التاريخ، مسجلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2، ليمنح منتخب كندا بطاقة عبور تاريخية وغير مسبوقة إلى ثمن النهائي.

وبهذا الانتصار الثمين، ضرب "الكانوكس" موعدا مرتقبا في الدور المقبل مع الفائز من القمة المنتظرة بين المغرب وهولندا، المقرر إقامتها الثلاثاء 30 يونيو/حزيران في مدينة مونتيري.

ويُعد هذا الهدف علامة فارقة في سجل المونديال، إذ أصبح أوستاكيو أول لاعب يحرز هدفا حاسما في اللحظات الأخيرة من مباراة إقصائية في كأس العالم، منذ الهدف الشهير للبلجيكي ناصر الشاذلي في شباك اليابان خلال مونديال 2018.

مواجهة متكافئة وحذر تكتيكي

جاءت المباراة في طابعها العام متكافئة إلى حد كبير، حيث خاض المنتخبان الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهما، وهو ما انعكس على الأداء في الشوط الأول الذي طغى عليه حذر تكتيكي واضح من الجانبين.

ورغم أن كندا تعد إحدى الدول المضيفة للبطولة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، إلا أنها اضطُرّت لخوض هذه المواجهة خارج قواعدها بعد أن تنازلت عن صدارة المجموعة الثانية، عقب تعثرها أمام سويسرا (1-2) في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبعد خروج كندا من دور المجموعات في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022، جاء هذا الإنجاز ليعيد كتابة التاريخ الكروي للبلاد.

وعقب صافرة النهاية، عبر أوستاكيو عن مشاعره قائلا: "لم نتوقف عن الإيمان، وأعتقد أن هذا الهدف هو أمر نستحقه في النهاية"، مضيفا: "شعرت بأن الجميع سددوا هذه الكرة معي. الفريق هادئ، وقد حاولنا أن نجعل منتخبي هولندا والمغرب يشاهدان مباراتنا ويعلمان من سيواجهان في الدور المقبل".

من جهته، وصف المدافع أليستير جونستون هذا الإنجاز باللحظة الخالدة، مؤكدا: "إنها لحظة لن ننساها أبدا. نحن نصنع التاريخ لكرة القدم الكندية وللرياضة الكندية بشكل عام، ومجرد التفكير في ذلك أمر مذهل".

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وأثنى جونستون على الأداء الدفاعي المنضبط، مختتما حديثه بالقول: "أنا فخور بأننا أنهينا المباراة بشباك نظيفة. الفريق بأكمله دافع بشكل رائع، وبعد التفكير في تفاصيل اللقاء، يمكن القول إنها كانت مباراة مثالية في الأدوار الإقصائية".