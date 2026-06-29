بعد مسيرة حافلة في أوروبا.. ليفاندوفسكي يختار الدوري الأمريكي

انتقل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني إلى فريق شيكاغو فاير المنتمي للدوري الأمريكي لكرة القدم (إم إل إس).

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو -الأحد- في حسابه على إنستغرام إلى أن ليفاندوفسكي توصل إلى اتفاق رسمي بعد لقائه مع مسؤولي نادي شيكاغو فاير الأمريكي الذي سعى لضمه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واجتمع المهاجم البولندي في مدينة برشلونة مع غريغ برهالتر، المدير الرياضي للنادي الأمريكي الذي قدم عرضا مدته موسمين.

وقال رومانو: "وافق المهاجم البولندي على الانضمام إلى شيكاغو فاير بعد زيارته للنادي والمدينة قبل أسبوعين. سيوقع ليفاندوفسكي عقدا لمدة عامين مطلع الأسبوع المقبل، مستعدا لبدء فصل جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى الولايات المتحدة قريبا لتوقيع عقده الجديد، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن توقيعه رسميا يوم الاثنين المقبل، مع احتمال تأجيله لبضعة أيام أخرى.

ومن جهتها، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أن شيكاغو فاير الذي يتطلع للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي قدم عرضا مغريا لليفاندوفسكي سيتقاضى بموجبه راتبا سنويا قيمته 20 مليون دولار.

ووفقا للصحيفة يقضي المهاجم المخضرم حاليا إجازة رفقة عائلته في تركيا للاسترخاء واستعادة نشاطه بعد موسم حافل مع برشلونة.

ولعب ليفاندوفسكي لأندية بوروسيا دورتموند (103 أهداف) وبايرن ميونخ (103 أهداف) وبرشلونة (120 هدفا).