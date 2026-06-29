رياضة|كأس العالم 2026|السعودية

المسحل يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي بعد الخروج من مونديال 2026

حفظ

Soccer Football - 36th AFC Annual Congress - Vancouver Convention Centre, Vancouver, Canada - April 28, 2026 Senior Vice-president of the FIFA Council, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, President of the Saudi Arabian Football Federation and FIFA council members Yasser Al Misehal and FIFA president Gianni Infantino pose during the congress REUTERS/Jennifer Gauthier
المسحل يتوسط رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة (رويترز)
Published On 29/6/2026
|
آخر تحديث: 05:03 (توقيت مكة)

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، استقالته من منصبه، وذلك في أعقاب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونشر المسحل (52 عاما) بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أشار فيه إلى انتهاء مسيرته التي امتدت لسبع سنوات في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

واستهل المسحل بيانه بتوجيه الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم "الكريم وغير المحدود" الذي حظيت به رياضة كرة القدم السعودية، مؤكدا أنه كان الركيزة الأساسية للإنجازات التي تحققت خلال تلك الفترة. كما توجه بالشكر إلى وزير الرياضة على دعمه المستمر وحرصه على خدمة رياضة الوطن.

وفي معرض حديثه عن أسباب الاستقالة، أوضح المسحل: "لقد بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعاً، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل".

وأعلن المسحل قراره بعدم الاستمرار في منصبه حتى نهاية الدورة الحالية، انطلاقا من قناعته بضرورة إفساح المجال لمرحلة جديدة، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل وفقا للإجراءات واللوائح النظامية على فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفي ختام بيانه، أكد المسحل أنه سيغادر المنصب وسيبقى "جنديا مخلصا" في خدمة الوطن وقيادته، معربا عن استعداده لدعم كل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية. كما توجه بالشكر لكل من سانده، وخص الجماهير التي وصف طموحاتها بالكبيرة، طالبا العذر عن أي تقصير، ومبديا أمنياته بالتوفيق للمجلس القادم.

Saudi Arabia's Mohammed Abu Alshamat (26) and Ali Lajami (3) react to a 0-0 draw against Cape Verde after the World Cup Group H soccer match in Houston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)
خرج المنتخب السعودي من دور المجموعات لمونديال 2026 بتعادلين وخسارة (AP)

يُذكر أن المنتخب السعودي قد ودع مونديال 2026 بتذيله ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط. وجاء خروج "الأخضر" بعد مسار شهد تعادله في الجولة الأولى مع منتخب أوروغواي بنتيجة 1-1، ثم تعرضه لخسارة قاسية أمام المنتخب الإسباني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليختتم مشواره بتعادل سلبي أمام منتخب كاب فيردي، الذي نجح في التأهل للأدوار الإقصائية في أول مشاركة له في تاريخ نهائيات كأس العالم، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب السعودي الذي حل رابعا.

إعلان
المصدر: الجزيرة

إعلان