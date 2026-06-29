اليابان والبرازيل.. هل تتحقق "نبوءة الكابتن ماجد" في المونديال؟

اليوم الاثنين 29 يونيو/حزيران 2026، لن تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى إستاد مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية لمتابعة مجرد مباراة تكتيكية في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بل سيتسمر الملايين خلف الشاشات لمشاهدة "حلقة كرتونية" خرجت من الذاكرة لتتحول إلى واقع ملموس.

عندما يلتقي منتخبا اليابان والبرازيل الليلة، لن تكون المواجهة بين "الساموراي الأزرق" و"راقصي السامبا" فحسب، بل ستكون تجسيدا حيا لنبوءة صاغها خيال الأنمي الياباني الشهير "كابتن تسوباسا" (المعروف في وجداننا العربي بـ الكابتن ماجد) قبل نحو 40 عاماً.

قصة "الحلقة الأخيرة" المفقودة

ويعود أصل هذه الملحمة الرمزية إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما خطّ المؤلف الياباني يويتشي تاكاهاشي بريشته حلم طفل ياباني مهووس بالكرة.

وفي ختام تلك السلسلة الأيقونية، وضع تاكاهاشي مشهداً تجمّد فيه الزمن: انطلاق مباراة كبرى بين منتخب اليابان بقيادة "تسوباسا/ماجد" ومنتخب البرازيل. والمفارقة الإبداعية أن السلسلة توقفت عند هذا المشهد بالذات، ودون أن يكشف الكاتب عن نتيجة اللقاء.

واليوم، بعد أربعة عقود، يبدو أن جغرافيا المونديال الأمريكي قد تطوعت لتكتب "تتمة الحلقة الأخيرة" التي انتظرها جيل الثمانينيات والتسعينيات طويلا.

ولم يكن هذا البُعد الرمزي العاطفي ليمر عابرا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ضجت الحسابات بمقاطع وصور تقارن بين لقطات الأنمي القديمة والتحضيرات الحالية للمباراة. وفي منشور لافت تلخصت فيه مشاعر جيل كامل، كتب أحد المغردين:

"قبل أكثر من أربعة عقود، منح كابتن ماجد أطفال اليابان حلما ظنه العالم مستحيلا… أن يأتي يوم يقفون فيه أمام البرازيل، ليس بإعجاب أو رهبة، بل بثقة وإيمان بأن الفوز ممكن. كبر الأطفال، وكبرت كرة القدم اليابانية معهم. واليوم يقف الحلم على أبواب الحقيقة. اليابان × البرازيل… فهل يكتب الواقع النهاية التي بدأها الأنمي؟".

ويرى الكثيرون أن هذه المباراة أعادت إحياء حلم الطفولة، فما كان يُعرض دافعا للتسلية، تبيّن أنه كان مخططا إستراتيجيا لبناء هوية وطموح كروي لدولة بأكملها.

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وعلى منصات التواصل أيضا، استعاد جيل الثمانينيات والتسعينيات ذكريات الطفولة مع المسلسل، وكتب بعضهم أن "المباراة ليست مجرد مواجهة كروية، بل لقطة من ذاكرة الطفولة خرجت من شاشة الكرتون إلى أرض الواقع". واعتبر آخرون أن لقاء المنتخبين "إعادة إحياء لحلم كبروا عليه"، حين كانوا يشاهدون الحلقات بدافع التسلية، بينما كانت تحمل في طياتها رسالة عن طموح كروي كبير لليابان.