رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

الأرض تغلي تحتكم.. تحذير رسمي لجماهير كأس العالم في مدينة أمريكية

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ARLINGTON, TEXAS - JUNE 27: Fans arrive at the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group J match between Jordan and Argentina at Dallas Stadium on June 27, 2026 in Arlington, Texas. Stacy Revere/Getty Images/AFP (Photo by Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
جماهير أرجنتينية في محيط ملعب دالاس قبل مباراة منتخبها ضد الأردن في كأس العالم (الفرنسية)
Published On 29/6/2026

يواجه المشجعون لدى وصولهم إلى منطقة دالاس-فورت ورث لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم خطرا صحيا خفيا أثناء سيرهم إلى الملعب في مدينة خرسانية بُنِيَت لتناسب السيارات أكثر من المشاة.

وتشير تطبيقات الطقس إلى أن درجة الحرارة تبلغ 32 درجة مئوية، لكن درجة الحرارة على الرصيف تحت أقدامهم ستقترب على الأرجح من 50 درجة مئوية.

والفارق بين التوقعات الجوية وهذه الحرارة الشديدة هو الخطر الذي يواجههم في الطريق إلى الملعب، إذ يسير المشجعون من مواقف السيارات البعيدة ومحطات القطارات والساحات التي تغمرها أشعة الشمس الحارقة.

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فكل خطوة على الأسفلت، وعبر البوابات الأمنية المعدنية، ومناطق المشجعين غير المظللة، تعني عبور "فخ حراري" غير مرئي لا تحذر منه تطبيقات الطقس.

وقالت جنيفر دان خبيرة الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "يمكن للخرسانة في الواقع أن تمتص بعضا من تلك الحرارة، خاصة عند السير على الأسفلت أو أي سطح من هذا النوع. تمتص الحرارة وتعكسها، مما قد يرفع درجة الحرارة أكثر على تلك الأسطح"

وأضافت: "لذلك من المهم جدا الانتباه إلى ما تشعر به أثناء السير على تلك الأسطح، خاصة عند قطع مسافات طويلة"

وتكون أشد ساعات الحرارة في شمال ولاية تكساس بين الساعة الثانية بعد الظهر والسابعة مساء.

وقال المشجع السويدي فيكتور بلومدال: "الوضع جنوني. لم أعتد عليه بعد. أنا فقط أحاول أن أتحمله… وأبحث عن طرق للتكيف"

وحذرت خبيرة الأرصاد دان قائلة: "إذا كنت تعتقد أنك بخير، فقد تتأثر بسهولة بآثار الحرارة في غضون بضع دقائق. إذا بدأت تشعر بالإرهاق أو الحرارة أو حتى بحروق الشمس، فقد حان الوقت للبحث عن مكان للاحتماء"

 

المصدر: رويترز

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