رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

حضور لافت للرأس الأخضر.. التشكيلة المثالية لدور المجموعات من مونديال 2026

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El capitán de Argentina, Lionel Messi, celebra tras convertir el segundo gol de su equipo en el partido contra Austria por el Grupo J del Mundial en Arlington, Texas, el lunes 22 junio, 2026. (AP Foto/Jessica Tobias)
ميسي حقق أرقاما قياسية في كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)
Published On 29/6/2026

كشفت شبكة أوبتا (Opta) المختصة في إحصاءات كرة القدم عن التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم عام 2026، وذلك بعد اختتام منافسات الدور الأول وتحديد المتأهلين إلى دور الـ32.

وشهدت التشكيلة توازنا مثيرا بين النجوم الكبار للعبة والأسماء الشابة والمغمورة التي صنعت الفارق وصنعت التاريخ مع منتخبات بلادها (لا سيما منتخب الرأس الأخضر).

وجاءت التشكيلة المثالية المعتمدة على الأرقام والبيانات كالتالي:

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  • حراسة المرمى: فوزينها (الرأس الأخضر).
  • خط الدفاع: ناكامورا (اليابان) – ديني (الرأس الأخضر) – باو كوبارسي (إسبانيا) – ألفيد سينايا (غانا).
  • خط الوسط: وستون ماكيني (الولايات المتحدة الأمريكية) – أو فيتي (الإكوادور).
  • خط الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين) – كيليان مبابي (فرنسا) – إيرلينغ هالاند (النرويج) – فينيسيوس جونيور (البرازيل).

وتميز خط الهجوم في تشكيلة أوبتا بنزعة هجومية خارقة بوجود الرباعي المرعب (ميسي ومبابي وهالاند وفينيسيوس) الذين سيطروا على الأرقام الإحصائية ومعدلات صناعة وتسجيل الفرص المحققة خلال الجولات الثلاث الأولى من المونديال.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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