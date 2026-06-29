حضور لافت للرأس الأخضر.. التشكيلة المثالية لدور المجموعات من مونديال 2026

كشفت شبكة أوبتا (Opta) المختصة في إحصاءات كرة القدم عن التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم عام 2026، وذلك بعد اختتام منافسات الدور الأول وتحديد المتأهلين إلى دور الـ32.

وشهدت التشكيلة توازنا مثيرا بين النجوم الكبار للعبة والأسماء الشابة والمغمورة التي صنعت الفارق وصنعت التاريخ مع منتخبات بلادها (لا سيما منتخب الرأس الأخضر).

وجاءت التشكيلة المثالية المعتمدة على الأرقام والبيانات كالتالي:

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حراسة المرمى: فوزينها (الرأس الأخضر).

خط الدفاع: ناكامورا (اليابان) – ديني (الرأس الأخضر) – باو كوبارسي (إسبانيا) – ألفيد سينايا (غانا).

خط الوسط: وستون ماكيني (الولايات المتحدة الأمريكية) – أو فيتي (الإكوادور).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين) – كيليان مبابي (فرنسا) – إيرلينغ هالاند (النرويج) – فينيسيوس جونيور (البرازيل).

وتميز خط الهجوم في تشكيلة أوبتا بنزعة هجومية خارقة بوجود الرباعي المرعب (ميسي ومبابي وهالاند وفينيسيوس) الذين سيطروا على الأرقام الإحصائية ومعدلات صناعة وتسجيل الفرص المحققة خلال الجولات الثلاث الأولى من المونديال.