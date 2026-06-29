رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

أرقام من دور المجموعات للمونديال.. غزارة تهديفية وحضور جماهيري قياسي

حفظ

Fans cheer after the World Cup Group J soccer match between Algeria and Austria in Kansas City, Mo., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)
بطولة كأس العالم 2026 تشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق (أسوشيتد برس)
Published On 29/6/2026

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم 2026 سجلت أرقاما قياسية جديدة خلال دور المجموعات، في ظل نظامها الموسع، شملت معدلات الحضور الجماهيري وعدد الأهداف المسجلة، وهو أمر ليس مثيرا للدهشة.

وأوضح فيفا، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، أن مباريات دور المجموعات الـ72 شهدت حضور 4 ملايين و644 ألفاً و549 مشجعاً، بزيادة تقارب مليون متفرج مقارنة ببطولة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، التي بلغ إجمالي حضورها 3 ملايين و587 ألفاً و538 مشجعاً.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

لكن نسخة 1994 أقيمت بمشاركة 24 منتخباً فقط وشهدت 52 مباراةً، أي بنصف عدد المنتخبات والمباريات مقارنة بالنسخة الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً.

حضور جماهيري كبير

ورغم ذلك، لا يزال متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة أعلى في نسخة 1994، حيث بلغ 68 ألفاً و991 متفرجاً، مقابل 64 ألفاً و508 متفرجين في مباريات البطولة الحالية حتى الآن.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Argentina - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 27, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their third goal REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY
ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم 2026 (رويترز)

كما شهدت البطولة تسجيل 215 هدفاً خلال دور المجموعات، وهو رقم قياسي جديد بمتوسط ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، بحسب فيفا. وللمقارنة، شهدت بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت بمشاركة 32 منتخباً، تسجيل 179 هدفاً في 64 مباراةً، بمتوسط 2.8 هدف في المباراة.

وشارك في البطولة حتى الآن 999 لاعباً يمثلون المنتخبات الـ48، قبل أن يصبح قائد منتخب كندا ألفونسو ديفيز اللاعب رقم 1000 في البطولة، بعدما شارك بديلا في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا ضمن دور الـ32 يوم الأحد.

وكشف فيفا أيضا عن أرقام تتعلق بالمبيعات داخل الملاعب، حيث تم بيع ما يقرب من مليون زجاجة مياه، بالإضافة إلى 300 ألف قطعة هوت دوغ للجماهير.

المصدر: الألمانية

إعلان