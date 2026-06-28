تألق ميسي ورونالدو وإنجاز تاريخي لمصر.. حصاد أرقام دور المجموعات في كأس العالم

أسدل الستار على دور المجموعات من كأس العالم 2026، تاركًا وراءه سلسلة من الأرقام والإنجازات التاريخية التي رسمت ملامح البطولة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وبين انتصارات طال انتظارها، وأرقام قياسية جديدة، وعروض فردية لافتة، برزت مجموعة من الإحصائيات التي تختصر أبرز أحداث المرحلة الأولى من المونديال.

92 عامًا من الانتظار

بعد 92 عامًا من أول ظهور لها في كأس العالم عام 1934، حققت مصر أول انتصار في تاريخها بالبطولة، بعدما قلبت تأخرها أمام نيوزيلندا إلى فوز بنتيجة 3-1 بفضل أهداف زيكو ومحمد صلاح وتريزيغيه.

وجاء هذا الإنجاز في المباراة التاسعة لـ"الفراعنة" عبر أربع مشاركات مونديالية.

وكانت النرويج قد خاضت أول مباراة لها في البطولة الكبرى عام 1938، وحققت أول فوز لها بعد 56 عامًا. أما جمهورية كوريا الشعبية، فقد استغرقت 48 عامًا لتحقيق نفس الإنجاز، في حين اضطرت كل من بيرو وبلجيكا وهولندا وكندا إلى الانتظار 40 عامًا.

أدفوكات يدخل التاريخ

بات الهولندي ديك أدفوكات، مدرب كوراساو، أكبر مدرب يقود منتخبًا في كأس العالم، بعمر 78 عامًا و271 يومًا، محطمًا الرقم السابق الذي كان بحوزة الألماني أوتو ريهاغل الذي واجه الأرجنتين مع منتخب اليونان وهو في سن 71 عامًا و317 يومًا في عام 2010.

وقد تجاوز هذا الرقم هوغو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، خلال المباراة الافتتاحية، ثم ميروسلاف كوبيك، نظيره في منتخب التشيك، بعد بضع ساعات.

ويبلغ عمر كلاهما 74 عامًا. وسيصبح بروس وكارلوس كيروش، الذي يقود منتخب غانا، أكبر المدربين سنًا الذين يديرون مباريات في مرحلة خروج المغلوب.

ديمبيلي يقترب من رقم أسطوري

احتاج الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى 32 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثية في مرمى النرويج، ليحقق ثاني أسرع "هاتريك" في تاريخ كأس العالم، خلف النمساوي إريك بروبست الذي أنجز ذلك خلال 24 دقيقة عام 1954.

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وليونيل ميسي، الذي لعب مع الأرجنتين أمام الجزائر (3-0)، وجوناثان ديفيد، الذي لعب مع كندا أمام قطر (6-0)، هما اللاعبان الوحيدان الآخران اللذان سجلا ثلاثة أهداف في مباراة واحدة خلال مرحلة المجموعات.

جيل جديد يكتب اسمه مبكرًا

دخل المكسيكي جيلبرتو مورا سجل التاريخ كسادس أصغر لاعب يشارك في كأس العالم بعمر 17 عامًا و240 يومًا، فيما واصل عدد من المواهب الشابة ترك بصمتهم بين أصغر الهدافين في تاريخ البطولة.

حارس كوراساو يصنع المعجزة

خطف إيلوي روم الأضواء بعدما تصدى لـ16 تسديدة أمام الإكوادور، مسجلاً أحد أفضل الأرقام في تاريخ البطولة، ومهديًا منتخب بلاده تعادلاً تاريخيًا دون أهداف.

ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر على الإطلاق الذي سُجل خلال 90 دقيقة، وبذلك عادل الرقم القياسي المطلق الذي سجله تيم هوارد خلال هزيمة الولايات المتحدة أمام بلجيكا في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ولكن بعد الوقت الإضافي (2-1).

ثلاثة منتخبات فقط بالعلامة الكاملة

أنهت الأرجنتين وفرنسا والمكسيك دور المجموعات برصيد تسع نقاط كاملة، لتؤكد مكانتها بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ألمانيا صاحبة الانتصار الأكبر

حقق المنتخب الألماني أكبر فوز في دور المجموعات بعدما اكتسح كوراساو بنتيجة 7-1، في مباراة شهدت تسجيل ستة أهداف خلال 50 دقيقة فقط.

ومنذ بداية القرن، لم تُسجل سوى ثلاثة انتصارات بفارق أكبر من ذلك: البرتغال 7-0 كوريا الشمالية في عام 2010، وإسبانيا 7-0 كوستاريكا في عام 2022، وألمانيا 8-0 السعودية في عام 2002.

رونالدو يواصل صناعة التاريخ

رفع كريستيانو رونالدو عدد نسخ كأس العالم التي سجل خلالها أهدافًا إلى ست، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.

كما أصبح، بعمر 41 عامًا، ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في المونديال بعد الكاميروني روجيه ميلا. ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثانية مباشرةً، حيث سجل أهدافًا لصالح الأرجنتين في خمس نسخ.

ميسي يتصدر سباق الهدافين

أنهى ليونيل ميسي دور المجموعات متربعًا على صدارة ترتيب الهدافين بستة أهداف، متقدمًا على مجموعة من أبرز نجوم البطولة، يتقدمهم كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، وفينيسيوس جونيور، وإرلينغ هالاند.

ملوك التمريرات الحاسمة

تقاسم البرازيلي برونو غيمارايش، والسويدي ألكسندر إيزاك، والفرنسي مايكل أوليسي صدارة قائمة صانعي الأهداف بثلاث تمريرات حاسمة لكل منهم.

صلابة دفاعية إسبانية ومكسيكية

كانت إسبانيا والمكسيك المنتخبين الوحيدين اللذين عبرا إلى الدور ثمن النهائي دون استقبال أي هدف.

وهذه هي المرة الأولى التي تنهي فيها "لا روخا" مرحلة المجموعات بدفاع منيع إلى هذا الحد، كما رفع الحارس الإسباني أوناي سيمون رصيده إلى 430 دقيقة متتالية بشباك نظيفة في كأس العالم، مقتربًا من الرقم التاريخي للإيطالي والتر زينغا.