تجمعهم الصلاة يوميا.. قصة 3 مسلمين ساهموا في إنجاز كاب فيردي المونديالي

خطف عدد من لاعبي منتخب كاب فيردي الأضواء ليس لأدائهم على أرض الملعب خلال نهائيات كأس العالم فقط، بل بسبب التزامهم بتعاليم الإسلام وحرصهم عليها.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لثلاثة من لاعبي كاب فيردي ممن يعتنقون الإسلام، ظهروا فيه وهم يؤدون إحدى الصلوات في جماعة، بحرص شديد.

ثلاثي مسلم في كاب فيردي

ويتعلق الأمر بالثلاثي لوغان كوستا لاعب فياريال الإسباني، ستيفن موريرا لاعب كولومبوس الأمريكي وغاميرو مونتيرو لاعب زفوله الهولندي.

وخلال مقابلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، سُئل غاميرو عن اللاعب الذي يتقدم للإمامة في الصلاة فأجاب: "إنه لوغان (كوستا)، إنه شخص جيد، أحيانا يقول لي أن أتقدم للصلاة، فأطلب منه أن يتقدم هو كما اعتدنا".

وعن طبيعة العلاقة بينهم تحدث غاميرو: "مضى على وجودي هنا 10 سنوات، ما أشعر به تجاه إخوتي هو شعور لم أعرفه من قبل".

من جهته قال موريرا: "لأننا نحن المسلمين الثلاثة في الفريق، نبقى معا ونصلي معا قبل المباريات".

مفاجأة كاب فيردي

وفجّر منتخب كاب فيردي مفاجأة كبيرة في ظهوره الأول بنهائيات كأس العالم، بعد نجاح الفريق في التأهل إلى دور الـ32.

وتجاوز المنتخب الأفريقي دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف إسبانيا، بعدما جمع 3 نقاط من 3 تعادلات أمام إسبانيا والسعودية وأوروغواي.

نتائج مباريات كاب فيردي في دور المجموعات من كأس العالم:

إسبانيا 0-0 كاب فيردي.

كاب فيردي 2-2 أوروغواي.

السعودية 0-0 كاب فيردي.

مباراة الأرجنتين وكاب فيردي

وسيكون منتخب كاب فيردي أمام مباراة صعبة للغاية في دور الـ32 إذ يصطدم بالمنتخب الأرجنتيني حامل اللقب يوم السبت القادم عند الساعة 1:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتقدم منتخب كاب فيردي ثلاثة مراكز في التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ يحتل حاليا المركز الـ67 على مستوى العالم.

نسبة المسلمين في كاب فيردي

وتقع دولة كاب فيردي في غرب القارة الأفريقية ويبلغ عدد سكانها 525 ألف نسمة، وتعد ثاني أصغر دولة تشارك في كأس العالم بعد آيسلندا في مونديال روسيا عام 2018.

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وتتكون دولة كاب فيردي من 10 جزر رئيسية، ويتحدث سكانها اللغة البرتغالية كلغة رسمية للبلاد، وتبلغ فيها نسبة المسلمين نحو 2.8% من إجمالي عدد السكان.