رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

بين سحر الأهداف ودراما الإصابات.. لقطات لا تُنسى من دور المجموعات في المونديال

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Morocco goalkeeper Yassine Bounou (1) is unable to stop a shot for goal by Haiti's Wilson Isidor (18) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart)
هدف ويلسون ايزيدور في مرمى بونو (أسوشيتد برس)
Published On 28/6/2026
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آخر تحديث: 15:41 (توقيت مكة)

ليس كل من يغادر كأس العالم يطويه النسيان. فبينما تتجه الأنظار نحو المتأهلين لدور الـ32، تفرض لقطات مرحلة المجموعات نفسها كشاهد على تميز أسماء ودعت البطولة مبكرا. سواء كانوا لاعبين عاندتهم الإصابة، أو مواهب أبهرت بمهاراتها، أو حتى جماهير صبغت المدرجات بالحياة.

إسماعيل كوني.. نهاية مؤلمة لحلم جميل

كان لاعب وسط كندا إسماعيل كوني يستعيد أفضل مستوياته بعد موسم ناجح مع ساسولو الإيطالي، لكن مشاركته في المونديال انتهت بطريقة قاسية. فبعد 147 دقيقة فقط، تعرض لإصابة خطيرة إثر تدخل من القطري عاصم ماديبو خلال الفوز الكندي (6-0)، ليغادر الملعب في واحدة من أكثر اللقطات حزنا في البطولة.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada waves to crowd as he is stretched off after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
إسماعيل كوني يغادر المونديال مبكرا بسبب الإصابة (الفرنسية)

تاهيث تشونغ.. بصيص أمل لكوراساو

رغم خروج كوراساو المبكر، نجح تاهيث تشونغ في لفت الأنظار. اللاعب، الذي كان يوما من أبرز مواهب مانشستر يونايتد والمنتخبات الهولندية السنية، استعاد جزءا من بريقه بعدما أنهكته الإصابات وتجارب غير موفقة. وبعد الجولة الثانية، كان من أكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات، متساويا مع خوليو إنسيسو ولي كانغ-إن.

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جماهير إسكتلندا.. الغائب الأكبر

برحيل إسكتلندا، خسرت البطولة واحدة من أكثر جماهيرها حماسا. الأهازيج، والأجواء الاحتفالية، والليالي الصاخبة، والنشيد الذي كانت الجماهير تردده بصوت واحد… كلها مشاهد ستغيب عن الأدوار الإقصائية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Scotland fans look dejected at the end of the match REUTERS/Paul Childs
جماهير إسكتلندا تركت أثرها في المونديال (رويترز)

أردا غولر.. موهبة لم تجد من يساندها

افتتح أردا غولر مشواره بهدف رائع أمام الولايات المتحدة، لكن المنتخب التركي فشل في مواصلة المشوار. ولم يتمكن النجم الشاب من تعويض العقم الهجومي الذي عانى منه منتخب بلاده، ليودع البطولة مبكرا رغم الوعود الكبيرة التي سبقته.

مصور مباراة كولومبيا وأوزبكستان.. ضحية غير متوقعة

لم يكن المصور الموجود على خط التماس يتوقع أن يصبح جزءا من أحداث المباراة. ففي إحدى اللقطات، اصطدم به مدافع أوزبكستان عبد القادر خوسانوف أثناء تدخله على لويس دياز، ليسقط أرضا ويحتاج إلى تدخل الطواقم الطبية للفريقين.

شلوتربيك.. بداية واعدة ونهاية مبكرة

استهل مدافع بوروسيا دورتموند أول مشاركة له في كأس العالم بهدف وشوط أول قوي أمام كوت ديفوار، قبل أن تنهي إصابة في الكاحل مشواره في البطولة، ليغيب عن بقية المنافسات ويحرم من مواصلة تألقه مع المنتخب الألماني.

TORONTO, ONTARIO - JUNE 20: Nico Schlotterbeck #15 of Germany receives medical attention during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Cote D'Ivoire at Toronto Stadium on June 20, 2026 in Toronto, Ontario. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
شلوتربيك تعرض إلى إصابة فرضت عليه مغادرة المونديال (الفرنسية)

سعود عبد الحميد.. مشرف رغم الإقصاء

واصل سعود عبد الحميد كتابة التاريخ كأول لاعب سعودي يحترف في الدوري الفرنسي ويسجل فيه، بعدما توج أيضا بكأس فرنسا مع لونس (Lens) المرتبط معه بعقد حتى عام 2029. وخاض الظهير جميع مباريات السعودية في دور المجموعات، لكنه لم ينجح في إنقاذ منتخبه من الخروج المبكر.

RIYADH, SAUDI ARABIA - MARCH 20: Saud Abdulhamid of Saudi Arabia reacts during the FIFA World Cup Asian Qualifiers Group C match between Saudi Arabia and China at Al -Awwal Park on March 20, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
سعود عبد الحميد برز مع المنتخب السعودي رغم الإقصاء المبكر (غيتي)

مارسيلو بيلسا.. مونديال للنسيان

انتهت المشاركة الثالثة للمدرب المخضرم مارسيلو بيلسا في كأس العالم بخيبة أمل كبيرة، بعدما ودعت أوروغواي البطولة دون أي انتصار، مكتفية بتعادلين وهزيمة. ولم ينجح "إل لوكو" في ترك بصمته المعتادة، وسط أداء باهت لمنتخب بدا بعيدا عن أفكاره المعروفة.

epa13068113 Uruguay's head coach, Marcelo Bielsa, reacts during the FIFA World Cup 2026 group stage match Uruguay against Spain in Guadalajara, Mexico, 26 June 2026. EPA/FRANCISCO GUASCO
مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروغواي (الأوروبية)
المصدر: الصحافة الأجنبية

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