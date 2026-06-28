ليلة الأرقام القياسية للأسود الثلاثة.. كين يتجاوز لينيكر وإنجلترا تعادل حصيلتها التاريخية (فيديو)

اعتلى القائد هاري كين صدارة هدافي المنتخب الإنجليزي في تاريخ بطولات كأس العالم 2026 لكرة القدم برصيد 11 هدفاً، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم غاري لينيكر الذي توقف رصيده عند 10 أهداف.

وسجل كين الهدف الثاني لبلاده في المباراة التي انتهت 2-0 أمام بنما في ختام دور المجموعات لمونديال 2026.

وعلى صعيد النتائج العامة، حققت إنجلترا أرقاماً قياسية لافتة؛ حيث نجح "الأسود الثلاثة" في إنهاء دور المجموعات بصدارة الترتيب في نسختين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخهم، كما عادل رصيد السبع نقاط في دور المجموعات أعلى حصيلة حققها المنتخب في تاريخه، مكرراً إنجاز نسختي 2006 و2022.

وفي هذا السياق، حافظ المنتخب الإنجليزي على سجله خالياً من الهزائم في دور المجموعات خلال نسختين متتاليتين (حقق 4 انتصارات وتعادلين)، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الاستقرار منذ سلسلة النسخ الثلاث المتتالية التي بدأت في عام 2010.

وفي الجانب الآخر، دخل منتخب بنما تاريخ البطولة من بوابة الأرقام السلبية، إذ أصبح سادس منتخب يخسر مبارياته الست الأولى في كأس العالم، علماً بأن 50% من تلك المنتخبات سجلت هذا الرقم السلبي في هذه النسخة، إلى جانب منتخبي هايتي والعراق.

تألق بيلينغهام

وفيما يتعلق بالمواهب الشابة، دخل جود بيلينجهام التاريخ بكونه أصغر لاعب إنجليزي (بعمر 22 عاماً و363 يوماً) ينجح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة واحدة بكأس العالم منذ عام 1966، وهو رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المنتخب. وعلى الرغم من استبداله في الدقيقة 71، فرض بيلينجهام هيمنته على المباراة بصناعته أربع فرص، بما فيها تمريرة حاسمة، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في اللقاء، معادلاً بذلك رقمه القياسي الشخصي الذي حققه بقميص إنجلترا أمام لاتفيا في تصفيات كأس العالم في مارس 2025.

وعلى مستوى التشكيلات وسجلات المشاركة، بات جوردان هندرسون أول لاعب في تاريخ إنجلترا يشارك في سبع بطولات كبرى (ما بين كأس العالم وكأس أمم أوروبا). كما شهدت المباراة حدثاً تاريخياً، حيث دفع المنتخب الإنجليزي بتشكيلة أساسية ضمت أربعة لاعبين محترفين في أندية غير إنجليزية، وهم: جود بيلينجهام، وهاري كين، وماركوس راشفورد، وجاريل كوانساه، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.