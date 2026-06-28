نجم هولندا يُفجع بوفاة طفله قبل قمة المغرب في كأس العالم

فُجِع مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي كودي غاكبو بخسارة طفله قبل ولادته، ما قد يؤثر على وضعه النفسي قبيل مواجهة المغرب في دور الـ32 من مونديال 2026 لكرة القدم.

وطالب غاكبو باحترام "الخصوصية والمساحة" في هذه الفترة الصعبة بعدما أعلنت شريكته عارضة الأزياء نوا فان در باي الخبر السبت.

وكان الزوجان ينتظران طفلهما الثاني لكنهما خسراه قبل موعد ولادته في أكتوبر/تشرين الأول.

ونشرت فان در باي صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهرهما ممسكين بأيدي بعضهما فوق بطانية وقبعة صوفية.

وكتبت "بقلوب مكسورة نشارك الخبر المروّع بأن طفلنا الصبي توفي خلال الحمل"، مضيفة "شكرا لحبكم ودعمكم. إيليا رافائيل غاكبو. حبيبنا إلى الأبد. ابننا إلى الأبد".

وفي منشور له، كتب غاكبو "إنها فترة صعبة جدا على عائلتنا. نرجو لطفكم في منحنا الخصوصية والمساحة. شكرا لتفهمكم".

وشارك اللاعب البالغ 27 عاما أساسيا في مباريات هولندا الثلاث في دور المجموعات للمونديال المقام في أمريكا الشمالية، مُسهما في تأهل بلاده إلى دور الـ32 بتسجيله هدفين أمام السويد.

وستتواجه هولندا مع المغرب الثلاثاء في المكسيك التي تستضيف النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا.