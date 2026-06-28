شاهد.. ميسي يحطم رقما قياسيا صمد لعقود وينفرد بإنجاز مونديالي غير مسبوق

دخل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه مجددا، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في نهائيات كأس العالم. وجاء هذا الإنجاز التاريخي خلال مواجهة الأرجنتين والأردن في دالاس، ضمن ختام دور المجموعات لمونديال عام 2026.

ميسي، الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ39 ودخل المباراة من مقاعد البدلاء، نجح في وضع بصمته التاريخية في الدقيقة 80 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان من مسافة 25 مترا، معززا تقدم بلاده بنتيجة (3-1)، ليرفع في الوقت ذاته رقمه القياسي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المونديال برصيد 19 هدفا.

وبهذا الهدف، فضّ النجم الأرجنتيني الشراكة التاريخية مع الأسطورة الفرنسي "جوست فونتين" (نسخة عام 1958) والبرازيلي "جايرزينيو" (نسخة عام 1970)، واللذين توقفت سلسلتهما التهديفية عند ست مباريات متتالية.

وقد بدأت سلسلة ميسي الإعجازية في مونديال قطر عام 2022 بالتسجيل ضد أستراليا وهولندا وكرواتيا، ثم ثنائية النهائي الشهير أمام فرنسا. وواصل البرغوث الأرجنتيني توهجه في مونديال عام 2026 محرزا ثلاثية (هاتريك) أمام الجزائر، وهدفين ضد النمسا، قبل أن يختتم السلسلة التاريخية في شباك النشامى.