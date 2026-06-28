من مواجهة مبابي وهالاند إلى عرض ديمبيلي.. نجم فرنسا يسرق المشهد بثلاثية

خطف عثمان ديمبيلي الأضواء وقاد المنتخب الفرنسي إلى فوز عريض على النرويج بنتيجة 4-1، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" قاد بها "الديوك" إلى صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة، في ختام منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

ونال مهاجم فرنسا جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و32، مسجلا أول ثلاثية في الشوط الأول بكأس العالم منذ الإنجاز الذي حققه الروسي أوليغ سالينكو أمام الكاميرون في مونديال 1994.

ورفع ديمبيلي رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة، ليتساوى مع زميليه كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند في سباق الهدافين، ويصبح على بعد هدف واحد فقط من المتصدر ليونيل ميسي، كما انضم إلى قائمة أبرز المرشحين للمنافسة على الحذاء الذهبي إلى جانب ميسي ومبابي وهالاند وفينيسيوس جونيور.

وكانت المواجهة تُسوّق على أنها صراع بين مبابي وهالاند على صدارة الهدافين، غير أن مدرب النرويج ستالي سولباكن فضّل إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، يتقدمهم هالاند، بعد ضمان التأهل، ليترك الساحة مفتوحة أمام ديمبيلي الذي استغل الفرصة وقدم أحد أفضل عروضه في البطولة.

ورغم أن ثلاثية ديمبيلي كانت تاريخية، فإنها لم تدخل قائمة الأسرع في تاريخ كأس العالم، إذ لا يزال الرقم القياسي مسجلا باسم المجري لازلو كيس، الذي سجل "هاتريك" خلال 7 دقائق و42 ثانية أمام السلفادور في مونديال 1982، فيما يبقى النمساوي إريك بروبست صاحب أسرع ثلاثية منذ بداية مباراة، بعدما سجلها خلال أول 24 دقيقة أمام تشيكوسلوفاكيا في نسخة 1954.

واختتم ديزيريه دووي رباعية المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني، ليؤكد تفوق كتيبة المدرب ديدييه ديشامب، التي أنهت دور المجموعات برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما اكتفت النرويج بالمركز الثاني برصيد ست نقاط لتتأهل بدورها إلى الدور المقبل.

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وبهذا الانتصار، ضربت فرنسا موعدا في دور الـ32 مع أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بينما ستواجه النرويج منتخب كوت ديفوار، وصيف المجموعة الخامسة.