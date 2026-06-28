9 من 10.. أفريقيا تلتهم كعكة المقاعد الجديدة وتكتسح آسيا في المونديال

أفرز دور المجموعات من النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم مشهدا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ المونديال، بطله قارة أفريقيا.

وأُسدل الستار صباح اليوم على مباريات الدور الأول بتأهل 32 منتخبا من أصل 48 إلى الأدوار الإقصائية، التي تنطلق الليلة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة بمواجهة تجمع بين جنوب أفريقيا وكندا.

نجاح أفريقي مذهل

وفي مرحلة مجموعات هي الأطول في تاريخ كأس العالم، كانت القارة السمراء هي الأفضل من جميع القارات الأخرى من حيث استثمار توسيع البطولة، إذ تأهلت 9 منتخبات أفريقية من أصل 10 شاركت في المونديال إلى دور الـ32 بنسبة نجاح بلغت 90%، وكان المنتخب التونسي هو الوحيد الذي غادر البطولة مبكرا.

وعلّقت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية على ذلك بالقول: "9 فرق أفريقية ضمن أفضل 32 في العالم هو رقم قياسي قاري ودليل على العمق التنافسي في مونديال 2026، والذي تحقق بفعل زيادة المقاعد".

والمنتخبات أفريقية التسعة التي تجاوزت الدور الأول هي المغرب، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، مصر، غانا، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر.

تراجع أوروبي

في هذه الأثناء لا تزال منتخبات قارة أوروبا هي الأكثر تمثيلا في الأدوار الإقصائية من حيث العدد بتأهل 13 منتخبا من أصل 16، بنسبة بلغت 81.25%، ما يعني أن نسبة نجاح منتخبات القارة العجوز أقل من نظيرتها السمراء.

وترى الصحيفة أن التقدّم الأفريقي يقلل من شعور السيطرة المطلقة لمنتخبات القارة الأوروبية على بطولة كأس العالم.

أما قارة أمريكا اللاتينية فقد نجحت 5 منتخبات من أصل 6 في التأهل إلى الدور التالي بنسبة نجاح بلغت 83.3%.

الخاسر الأكبر

وكان منتخب أوروغواي بطل العالم في مناسبتين سابقتين (1930، 1950) هو النقطة السوداء في التمثيل اللاتيني بالبطولة، باعتباره الوحيد الذي ودّع المنافسات مبكرا، تاركا الساحة لنظرائه الأرجنتين حامل اللقب، البرازيل، الإكوادور، كولومبيا وباراغواي.

أما منتخبات اتحاد كونكاكاف (CONCACAF) فبلغت نسبة نجاحها في تجاوز الدور الأول 50%، بصعود فرق الدول المضيفة المكسيك، كندا والولايات المتحدة، بينما غادرت فرق هايتي، بنما وكوراساو مبكرا، فيما كان الفشل المطلق من نصيب قارة أوقيانوسيا بمغادرة ممثلها الوحيد نيوزيلندا من الدور الأول.

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وفي المقابل كانت منتخبات آسيا هي الأكثر تضررا من البطولة بعد أوقيانوسيا، بنجاح منتخبين فقط من أصل 9 بالمرور إلى دور الـ32 بنسبة بلغت 22.2%.

وتأهل منتخبا اليابان وأستراليا إلى الدور التالي، بينما خرجت فرق كوريا الجنوبية، قطر، إيران، السعودية والعراق والأردن وأوزبكستان.

أفريقيا تلتهم آسيا

في هذه الأثناء حققت المنتخبات الأفريقية نجاحا باهرا أمام نظيرتها الآسيوية، بتحقيق 4 انتصارات من أصل 7 أقيمت بينهما بنسبة فوز تجاوزت 57% بقليل.

وحققت منتخبات آسيا فوزا وحيدا كان من نصيب اليابان أمام تونس، فيما فرض التعادل نفسه على مباراتين اثنتين.

نتائج المباريات التي جمعت بين منتخبات آسيا وأفريقيا في مونديال 2026: