خبايا قانون التسلل.. لهذا السبب أُلغي هدف إيران القاتل أمام مصر في مونديال 2026

خبايا قانون التسلل هي السبب الرئيسي في الجدل والاعتراضات التي صاحبت إلغاء هدف التأهل الإيراني القاتل ضد مصر في الدقيقة 93، حتى في وجود تقنية الفيديو، ورغم أن الغالبية العظمى من الجماهير تحفظ القاعدة العامة التي تقول إنه "يجب ألا يسبق المهاجم ثاني آخر مدافع"، إلا أن هذه العبارة تفتقر للدقة القانونية، وتخفي وراءها خبايا دقيقة كانت السبب المباشر في واحدة من أكثر اللحظات الدرامية في كأس العالم عام 2026.

وفي السطور التالية نوضح الأسرار المخفية في قانون التسلل التي يعتمد عليها الحكام وتقنية الفيديو (VAR) وقد يجهلهما الكثيرون حتى من اللاعبين والمدربين:

أولا: مصطلح "ثاني آخر منافس" (The Second-Last Opponent)

النقطة الأهم التي تفصل في حالات التسلل المعقدة هي أن المشرّع في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لا يستخدم مصطلح "حارس المرمى" أو "آخر مدافع" في تحديد التسلل، بل ينص حرفيا على أن المهاجم يكون متسللا إذا كان أقرب إلى خط المرمى من "ثاني آخر لاعب منافس".

في الوضع الطبيعي: يكون الحارس متمركزا في مرماه (اللاعب رقم 1 من الخلف)، وقلب الدفاع يقف أمامه (وهو ثاني آخر لاعب). لذلك يتم رسم خط التسلل الوهمي عند المدافع.

الوضع الاستثنائي (حالة هدف إيران ضد مصر): في الدقيقة 93، ووسط ارتباك هائل داخل منطقة الجزاء وخروج الحارس المصري مصطفى شوبير من مرماه للتصدي للكرة، انقلبت الآية. تقدم الحارس، وسقطت الكرة في أقدام لاعبي إيران، وسددها شجاع خليل زاده في الشباك.

وهذا يفسر لماذا ألغى الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR). لأن لحظة خروج الكرة وتمريرها داخل الزحام، كان حارس المرمى متقدما، وكان هناك مدافع مصري واحد فقط (ياسر إبراهيم مثلاً أو غيره) يقف لتغطية المرمى. هذا المدافع أصبح هو "آخر لاعب"، ولا يكفي وجوده وحده لكسر التسلل. يجب أن يكون هناك مدافع آخر بجانبه (أو الحارس) ليكون هو "ثاني آخر لاعب". وبما أن المهاجم الإيراني كان متجاوزا لثاني آخر لاعب في تلك اللحظة، فقد وقع في التسلل بشكل قانوني وصريح بجزء من قدمه كما أوضحت صورة تقنية الفيديو الدقيقة، وضاعت فرحة التأهل الإيرانية ونجت مصر من المفاجأة.

ثانيا: الكرة تغطي التسلل

النقطة القانونية الأخرى التي لا ينتبه إليها تقريبا سوى الحكام فقط رغم أنها تحسم العديد من الهجمات وتكسر مصيدة التسلل هي "الكرة" نفسها. فالقانون ينص على أن خط التسلل يحدده إما "ثاني آخر لاعب" أو "الكرة".. أيهما أقرب إلى خط المرمى.

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هذا يعني أنه إذا كانت الكرة متقدمة على اللاعب المستلم لحظة تمريرها، فلا يوجد أي تسلل إطلاقا. وبعبارة أبسط، إذا قام المهاجم بكسر مصيدة التسلل وتجاوز جميع المدافعين وحارس المرمى، وأصبح منفردا تماما، وكان زميله يركض بجانبه ولكن خلف مستوى الكرة، وقام بتمرير الكرة له (تمريرة للخلف أو عرضية متأخرة)، فإن هذا الزميل لا يكون في موقف تسلل أبدا. الكرة هنا هي التي رسمت خط التسلل الموازي لخط المرمى، وبما أن المستلم خلف الكرة لحظة خروجها، فالهدف سليم 100%.