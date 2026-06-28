مانشستر سيتي يسعى لضم بوعدي وسط منافسة شرسة من عمالقة أوروبا

لم يعد اسم النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي مجرد رقم في قائمة المواهب الصاعدة، بل تحول إلى هدف استراتيجي لأعتى أندية القارة العجوز.

في تطور لافت يُعيد رسم خارطة التعاقدات الصيفية، كشفت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) عن تحركات رسمية يجريها مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الموهبة المغربية، واضعا إياه تحت مجهره المكثف في ظل منافسة شرسة مع عمالقة مثل ريال مدريد الإسباني وبطل أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأتي هذا الاهتمام ببوعدي في وقت يواصل فيه "السيتي" استراتيجية تعزيز خط الوسط رغم إتمام النادي لصفقة ضخمة بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 153 مليون دولار) لضم اللاعب إليوت أندرسون قادما من نوتينغهام فورست.

ويبرز اسم بوعدي الذي يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في المونديال الحالي، ضمن قائمة تضم خيارات متعددة لدى إدارة مانشستر سيتي، من بينها لاعب نيوكاسل يونايتد، ساندرو تونالي.

هل يختار بوعدي فريقه المفضل؟

ووفقا لمصادر "إي إس بي إن" فإن إدارة نادي ليل الفرنسي تُفضل توجيه بوعدي نحو الدوري الإنجليزي الممتاز إذا اتُّخذ قرار ببيعه هذا الصيف، بدلا من انتقاله لأي نادٍ محلي منافس في فرنسا، رغم أن بوعدي يُعرف بكونه من مشجعي باريس سان جيرمان، وقد سبق له حضور نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2025 بين الفريق الباريسي وإنتر ميلان.

تجدر الإشارة إلى أن نادي أرسنال كان قد أبدى اهتماما باللاعب، إلا أن بوصلة "الغانرز" تتجه في الوقت الراهن نحو التعاقد مع برونو غيمارايش من نيوكاسل.

وبحسب التقارير، لا تزال صفقة انتقال بوعدي إلى مانشستر سيتي غير مضمونة، حيث يظل احتمال بقاء اللاعب في صفوف ليل لموسم إضافي واردا، على أن يعاود السيتي محاولاته لضمه في صيف العام المقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاما قد لفت الأنظار بأدائه اللافت خلال تعادل المنتخب المغربي (1-1) مع البرازيل في افتتاح مباريات المجموعة، وسط استعدادات مغربية مكثفة لمواجهة المنتخب الهولندي في دور الـ32، الاثنين المقبل.

إعلان

وتأتي هذه التحركات في وقت يعيد فيه مانشستر سيتي ترتيب أوراق خط وسطه، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل كل من نيكو غونزاليس وتيغاني ريندرز، لا سيما بعد رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، مسدلا الستار على مسيرة استمرت تسع سنوات بقميص الفريق الإنجليزي.