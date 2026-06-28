استقالة مدرب إسكتلندا بعد الخروج من كأس العالم 2026

استقال مدرب إسكتلندا ستيف كلارك من منصبه عقب خروج فريقه من دور المجموعات لكأس العالم 2026 لكرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، مساء السبت.

وقال الاتحاد الإسكتلندي في بيان: "استقال ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب إسكتلندا للرجال، من منصبه. وقد قرر أن يضع حدًّا لسبع سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأكثر نجاحًا، بعد مشاركتنا في كأس العالم لكرة القدم 2026".

وتأكد خروج إسكتلندا بعد فوز كرواتيا على غانا، التي كانت قد ضمنت التأهل، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، ما يعني أن فريق كلارك لم يعد بإمكانه إنهاء الدور بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

وقاد المدرب البالغ 62 عامًا إسكتلندا إلى الظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.

واستهل المنتخب مشواره بالفوز في المجموعة الثالثة على هايتي (1-0) قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام المغرب، ثم تلقى هزيمة قاسية أمام البرازيل 0-3.

ورغم حصده 3 نقاط فشلت إسكتلندا في بلوغ دور الـ32 بسبب فارق الأهداف.

وقال كلارك: "الجزء الأكثر عاطفية في هذا الوداع يتعلق بلاعبي، فبدونهم لم نكن لنحقق أيًّا من اللحظات التي راكمناها منذ 2019 وحتى الآن".

وأضاف: "إنهم يستحقون كل الإشادة والتقدير التي ينالونها، وكان شرفًا حقيقيًّا لي أن أكون مدربهم".

واختتم تصريحاته: "شكرًا لاحتضاني، وأتمنى التوفيق لخلفي".