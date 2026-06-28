شاهد.. رقم إعجازي لمودريتش في ليلة فوز كرواتيا على غانا وتأهلهما معا إلى مونديال 2026

أصبح لوكا مودريتش (40 عاما و291 يوما) أكبر لاعب عمرا في السجلات الرسمية منذ عام 1966 ينجح في تقديم تمريرة حاسمة ضمن منافسات كأس العالم، وذلك في المباراة التي شهدت تأهل المنتخب الكرواتي إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على منتخب غانا 2-1 في ختام منافسات دور المجموعات.

هذا التأهل يُعد الرابع في تاريخ كرواتيا، حيث نجح الفريق في بلوغ الأدوار الإقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة على التوالي (2018، 2022، 2026)، وذلك بعد أن حقق هذا الإنجاز مرة واحدة فقط خلال مشاركاته الأربع الأولى في البطولة التي بدأت عام 1998.

وفي المقابل، ورغم الهزيمة، يُسجل منتخب غانا تأهله للأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2006 (حين بلغ دور الـ16) و2010 (ربع النهائي). وتُشير الأرقام إلى معاناة "النجوم السوداء" أمام منتخبات الاتحاد الأوروبي؛ إذ لم يحقق المنتخب الغاني أي فوز في آخر ست مباريات له ضدها في جميع المسابقات (تعادل في مباراتين وخسر 4)، كما لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 16 مباراة له ضد هذه المنتخبات (تعادل في 6 وخسر 9)، وكان ذلك الفوز الوحيد بنتيجة 2-0 في مباراة ودية ضد سويسرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

فنيا، سجلت مواجهة كرواتيا وغانا (0.42 لكرواتيا، و0.73 لغانا) ثالث أقل قيمة أهداف متوقعة في مباراة واحدة في كأس العالم 2026 بمجموع 1.15، متأخرة فقط عن مباراتي باراغواي ضد أستراليا (0.79) وأوروغواي ضد إسبانيا (1.06). وبالنسبة للمنتخب الغاني، فقد أظهرت الإحصائيات أن تسعة من أهدافه الـ11 الأخيرة في كأس العالم قد سُجلت خلال الشوط الثاني.

سوتشيتش يدخل التاريخ

وعلى صعيد الأرقام القياسية في اللقاء، دخل بيتار سوتشيتش (22 عاما و245 يوما) التاريخ ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا لكرواتيا في المونديال، خلف يوشكو غفارديول الذي سجل ضد المغرب في 2022 (20 عاما و328 يوما).

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كما أن هدف الافتتاح الذي أحرزه سوتشيتش هو الهدف رقم 28 من خارج منطقة الجزاء في نسخة 2026، وهو أكبر عدد في نسخة واحدة منذ عام 1994 (30 هدفا). أما نيكولا فلاسيتش، فقد سجل في ثلاث من آخر أربع مباريات بدأها أساسيا مع كرواتيا في جميع المسابقات، وجاءت الأهداف الثلاثة في أعوام مختلفة (2024، 2025، 2026).

ومن الجانب الغاني، يُعد ديريك لوكاسن رابع لاعب غاني يسجل في أول مشاركة له في كأس العالم، بعد درامان هامينو (2006)، عثمان بوكاري (2022)، وكاليب ييرينكي (2026).

وفي سجلات المشاركات، خاض إيفان بيريشيتش مباراته الـ20 مع كرواتيا في كأس العالم وجميعها كلاعب أساسي؛ ليلتحق بقائمة اللاعبين الذين خاضوا عددا أكبر من المباريات بنسبة 100% كأساسيين (باستثناء حراس المرمى)، وهم: باولو مالديني (23)، دييغو مارادونا (21)، وأوفه زيلر (21).

وبلغ متوسط عمر التشكيلة الأساسية لكرواتيا ضد غانا (30 عاما و94 يوما)، وهو ثاني أكبر متوسط عمر لتشكيلة كرواتية في مباراة بالمونديال، بعد التشكيلة التي فازت 2-1 ضد هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث عام 1998 (30 عاما و126 يوما).