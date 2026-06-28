"سرقوا حلم الشعب".. إبراهيموفيتش يطالب بمحاسبة الحكام بعد إلغاء هدف إيران

أثار قرار تقنية الفيديو المساعد (VAR) بإلغاء هدف متأخر للمنتخب الإيراني في شباك نظيره المصري خلال منافسات كأس العالم 2026، عاصفة من الجدل وانتقادات لاذعة، تصدرها النجم السويدي والمحلل الرياضي الحالي لشبكة "فوكس سبورتس"، زلاتان إبراهيموفيتش.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة بالغة حينما سجل اللاعب خليل زاده هدفا للمنتخب الإيراني 2-1، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويقرر إلغاءه بداعي التسلل. وقد أثار هذا القرار غضب الجماهير والمتابعين، ودفع إبراهيموفيتش لتوجيه انتقادات قاسية لطاقم التحكيم، واصفاً إياهم بـ "البيروقراطيين الذين سرقوا حلم الشعب".

انتقادات لاذعة للتحكيم

وفي معرض تعليقه على الحادثة، عبر المهاجم السويدي السابق عن استيائه من طريقة استخدام التكنولوجيا في قرارات حاسمة، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة كوريري ديللو سبور (Corriere dello Sport) الإيطالية: "لهذا السبب تحديدا يفقد الناس ثقتهم بتقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR). يقولون إنها موجودة لتصحيح الأخطاء الواضحة، لكنها مع ذلك تستمر في إثارة جدل أكبر على أكبر مسرح كروي. هذا ببساطة غير مقبول".

وأكد إبراهيموفيتش قناعته التامة بصحة الهدف، مضيفا أنه شاهد الإعادة مرارا وتكرارا ولم يجد مبررا لاحتساب التسلل، مشددا على ضرورة أن تكون القرارات التي تحدد مصير المنتخبات في بطولة بحجم كأس العالم مبنية على يقين بنسبة 100%، وليس على "التخمين من وراء الشاشة".

مطالبات بالمحاسبة

ولم يتوقف النجم السويدي عند انتقاد القرار الفني فحسب، بل تطرق إلى الأثر النفسي والجماهيري، مشيرا إلى أن الملايين من الإيرانيين احتفلوا بما اعتبروه لحظة تاريخية قبل أن يتم التراجع عنها في غضون ثوان.

وصرح إبراهيموفيتش بلهجة غاضبة: "يجب محاسبة الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو المساعد على قرارات كهذه.. لا يمكن التستر وراء التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ. هذا ليس عدلا، بل هو عجز".

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واختتم إبراهيموفيتش هجومه بالتأكيد على حجم التضحيات التي يقدمها اللاعبون والمشجعون من أجل بطولة تُقام مرة كل أربع سنوات، معتبرا أن إهدار شهور من العمل الشاق بقرار تحكيمي هو أمر "لا يُغتفر".

ووجه رسالة للجنة التحكيم بأكملها مفادها أنه إذا كان هذا هو مستوى التحكيم في أهم بطولة لكرة القدم، فإن هناك "خللا خطيرا"، مؤكدا أن كرة القدم واللاعبين، وقبل كل شيء الجماهير، يستحقون ما هو أفضل بكثير.