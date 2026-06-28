رونالدو يطارد المتصدر ميسي.. صراع الأساطير يتواصل على عرش أرقام كأس العالم

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، سجله التاريخي الحافل مع منتخب بلاده، وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الحالية.

ففي ختام دور المجموعات، خاض رونالدو (41 عاما) المباراة التي جمعت منتخب البرتغال بنظيره الكولومبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث شارك المهاجم المخضرم في اللقاء كاملا لمدة 90 دقيقة.

وبهذه المشاركة، رفع رونالدو رصيده من المباريات في نهائيات كأس العالم إلى 25 مباراة، ليعادل بذلك رقم النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس، ويتقاسمان معا المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ المونديال.

أما صدارة هذه القائمة التاريخية، فتظل بحوزة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي احتفظ بوضعيته في القمة رغم عدم مشاركته في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام الأردن في ختام دور المجموعات، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني إبقاءه على مقاعد البدلاء.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها شبكة "أوبتا" عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، يتربع ميسي على عرش الأكثر مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 28 مباراة، أمام رونالدو وماتيوس، ويأتي الألماني الآخر ميروسلاف كلوزة في المركز الثالث برصيد 24 مباراة والإيطالي باولو مالديني خلفهم بـ23 مباراة.