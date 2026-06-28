رغم تأهل غانا لدور الـ32.. كيروش يفتح النار على نظام كأس العالم 2026

في موقف يعكس حالة من الاستياء داخل الأوساط الفنية، وجه المدير الفني للمنتخب الغاني كارلوس كيروش انتقادات لاذعة للنسخة الحالية من كأس العالم 2026، رغم نجاح فريقه في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة.

ورأى كيروش، في تصريحات أعقبت خسارة منتخبه أمام كرواتيا بنتيجة (1-2) في فيلادلفيا، أن النظام الجديد للبطولة، الذي أقرّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة جياني إنفانتينو، قد أفقد المونديال قيمته التنافسية.

وقال المدرب البرتغالي: "أعتقد أن البطولة تفقد الكثير من قيمتها ومعناها في ظل هذا العدد الضخم من المنتخبات المشاركة".

كرة المال بدلا من كرة القدم

ورأى كيروش – الذي يدوّن مشاركته السادسة كمدير فني في نهائيات كأس العالم بعد نسخ 2002، 2010، 2014، 2018، و2022 – أن التوسع في أعداد المشاركين انعكس سلبيا على جودة المنافسة، مشيراً إلى أن "التأهل لكأس العالم يجب أن يظل إنجازا نادرا وصعب المنال".

ولم يقف انتقاد كيروش عند النهائيات فحسب، بل امتد ليشمل مسار التصفيات؛ حيث أكد أن كثرة المباريات في القارتين الأوروبية والأفريقية أفقدت التصفيات قيمتها الرياضية، مضيفاً بلهجة حادة: "اليوم، المال هو الذي يتحدث، ولم يعد الأمر يتعلق بكرة القدم بل بـ ‘كرة المال’ (أرجنت-بول)".

وختم كيروش حديثه بالتأكيد على تفظيله لنظام المونديال كحدث استثنائي يتطلب قتالاً مستميتاً للوصول إليه.

توسع غير مسبوق

يُذكر أن نسخة 2026 تعد الأضخم في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ حيث شهدت توسيع نطاق المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، مع إقرار نظام يتضمن 104 مباريات تقام على أراضي الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وقد تضمنت التعديلات الهيكلية التي أجراها فيفا استحداث جولة إضافية وهي دور الـ32، وذلك ضمن استراتيجية التوسع التي يتبناها الاتحاد الدولي للبطولة.