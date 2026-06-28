رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

"المحسوبية هزمتنا".. رئيس كوريا الجنوبية يفتح النار على مسؤولي الكرة بعد صدمة المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Africa v South Korea - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 24, 2026 South Korea's Son Heung-min looks dejected after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
خيبة أمل لمنتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 28/6/2026
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آخر تحديث: 21:57 (توقيت مكة)

شن الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي-ميونغ، هجوما لاذعا على مسؤولي كرة القدم في بلاده عقب خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم عام 2026، معتبرا أن الفشل كان نتيجة مباشرة لـ"تغليب المحسوبية على الكفاءة".

وودعت كوريا الجنوبية البطولة مبكرا رغم وقوعها في مجموعة بدت في المتناول، إذ استهلت مشوارها بالفوز على التشيك (2-1)، قبل أن تتلقى هزيمتين متتاليتين أمام المكسيك (1-0) وجنوب أفريقيا (1-0)، لتفشل في حجز مكان بين أفضل المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

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وفي منشور مطول عبر منصة "إكس"، عبّر الرئيس لي جاي-ميونغ عن استيائه الشديد من الإخفاق، قائلا: "ما أشعر به يتجاوز الحيرة، إنه إحساس عميق بالعبثية أمام هذه النتيجة غير المتوقعة".

وحمّل الرئيس مسؤولية الإقصاء لآليات التسيير داخل الاتحاد الكوري لكرة القدم، مؤكدا أن "إعطاء الأولوية للمحسوبية والانقسامات بدلاً من الكفاءة، وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع قيادية، يجعل مثل هذه النتيجة أمرا شبه حتمي".

وتصاعدت الانتقادات أيضا تجاه مدرب المنتخب، بعدما أبقى القائد سون هيونغ-مين على مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول من المباراة الحاسمة أمام جنوب أفريقيا، وهو قرار أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية الكورية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Africa v South Korea - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 24, 2026 South Korea's Lee Kang-in looks dejected after the match REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY
حسرة اللاعب لي كانغ بعد انسحاب كوريا الجنوبية من المونديال (رويترز)

وأضاف الرئيس أن الإخفاق الرياضي يعكس "فشلا تنظيميا وسوءا في التعيينات"، متعهدا بإجراء إصلاحات عاجلة داخل منظومة الرياضة، ومقدما اعتذاره للجماهير عن الخروج المبكر.

وقال في ختام رسالته: "أعتذر بصدق للجماهير عن خيبة الأمل الكبيرة التي تسبب فيها هذا الإخفاق غير المقبول، وسنعمل على إصلاح الإدارة الرياضية سريعا حتى لا يتكرر مثل هذا الفشل مستقبلا".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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