بعد كارثة الخروج.. منتخب عريق يغادر كأس العالم بدون طائرة خاصة

قرّر الاتحاد الأورغواياني لكرة القدم عدم توفير رحلة سفر خاصة من أجل إعادة بعثة المنتخب إلى البلاد، بعد الاقصاء المبكّر من نهائيات كأس العالم.

وودّع منتخب أورغواي مونديال 2026 من الدور الأول باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط، جمعهما من تعادلين أمام السعودية والرأس الأخضر، وخسارة أمام إسبانيا.

وذكر موقع "الباييس" (elpais) الأورغواياني أن اتحاد اللعبة ألغى رحلة العودة الجماعية لبعثة المنتخب إلى العاصمة مونتيفيديو عبر طائرة خاصة.

وبدلا من ذلك سيتعيّن على البعثة المكونة من 26 لاعبا ومدربهم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا وبقية الطاقم، العودة أو السفر من مدينة غوادالاخارا بالمكسيك عبر رحلات تجارية.

نفي رسمي

من جهته نفى الاتحاد الأوراغواياني أن تكون هذه الخطوة بمثابة عقوبة للاعبين بسبب الاقصاء المبكر، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك كان مخططا له منذ البداية.

وأوضح "رحلة الذهاب تطلبت طائرة خاصة نظرا لحجم الوفد (أكثر من 150 شخصاً) والحاجة لنقل أكثر من 5000 كيلوغرام من الأمتعة والمعدات".

وزاد "كما كان مخططا منذ البداية، لم تتضمن رحلة العودة خيار الطيران الخاص لعدم معرفة الأماكن التي سيعود إليها اللاعبين".

وتابع البيان "لهذا السبب ومع انخفاض عدد الركاب بشكل كبير، سيبدأ بقية أعضاء الوفد الرسمي رحلة العودة إلى ديارهم بدءا من 28 يونيو/ حزيران عبر رحلات طيران تجارية، كونها الطريقة الأسرع والأكثر كفاءة لكل وجهة فردية".

وجهات مختلفة

من جهتها قالت شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينية إن العديد من لاعبي أورغواي لن يعودوا إلى بلادهم من الأساس، بل سينطلقون من المكسيك إلى وجهات مختلفة في أوروبا وأمريكا الجنوبية يُقيمون أو يلعبون.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على بضعة أيام إجازة قبل الانضمام لأنديتهم استعدادا لفترة التحضير للموسم الكروي 2026-2027.

مصير المدرب بيلسا

أما فيما يتعلق بمستقبل المدرب بيلسا، فتوقعت الشبكة الأرجنتينية رحيله عن منصبه في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين اللاعبين.

إعلان

ويفضّل الاتحاد الأورغواياني عدم التسرّع في البحث عن مدرب جديد، وسط توقعّات بعدم تعيين خلفٍ لبيلسا حتى ما بعد الانتخابات المقررة في مارس/ أذار أو أبريل/ نيسان من عام 2027 وفق الشبكة ذاتها.

وحتى ذلك الوقت طلب الاتحاد من مارسيلو برولي تولي تدريب منتخب تحت 20 عاما والمنتخب الأول، بداية من التصفيات المقبلة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2030، لكن المدرب طلب مهلة للرد.