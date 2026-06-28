تعليق الدراسة والعمل.. ولاية مكسيكية تعلن الاستنفار بسبب مباراة المغرب وهولندا

في خطوة استثنائية تعكس حجم الحدث، قرر حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية صامويل غارسيا تعليق الدراسة والأنشطة الإدارية يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والهولندي في دور ثمن النهائي من كأس العالم عام 2026.

ويأتي القرار استنادا إلى تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تشير إلى وصول نحو 20 ألف مشجع هولندي من مدينة كانساس سيتي، إلى جانب آلاف الجماهير المغربية والمحلية، ما ينذر بازدحام مروري غير مسبوق في مدينة مونتيري.

ويشمل تعليق الأنشطة جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، فضلا عن الدوائر الحكومية، باستثناء القطاعات الحيوية التي ستواصل عملها بشكل اعتيادي. كما دعا الحاكم شركات القطاع الخاص إلى اعتماد حلول مرنة، مثل العمل عن بُعد أو تعديل أوقات الدوام، لتخفيف الضغط على الطرق وتمكين الموظفين من متابعة المباراة دون التأثير على سير العمل.

وتُعد المواجهة بين "أسود الأطلس" و"الطواحين الهولندية" من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي، في ظل المستوى اللافت الذي قدمه المنتخبان خلال مرحلة المجموعات وطموحهما في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

ومن المنتظر أن يحتضن ملعب مونتيري المباراة يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران، بعدما شهد حضورا جماهيريا كثيفا في ثلاث مباريات بدور المجموعات، من بينها مواجهتا المنتخب التونسي أمام السويد واليابان، وسط توقعات بأجواء استثنائية داخل المدرجات وخارجها.