أسدل الستار على منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة إلى 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12.

المنتخبات المتأهلة من مجموعات كأس العالم 2026 إلى دور الـ32:

المجموعة الأولى (المكسيك – جنوب أفريقيا).

المجموعة الثانية (سويسرا – كندا – البوسنة والهرسك).

المجموعة الثالثة (البرازيل – المغرب).

المجموعة الرابعة (الولايات المتحدة – أستراليا – باراغواي).

المجموعة الخامسة (ألمانيا – كوت ديفوار – الإكوادور).

المجموعة السادسة (هولندا – اليابان – السويد).

المجموعة السابعة (بلجيكا – مصر).

المجموعة الثامنة (إسبانيا – كاب فيردي).

المجموعة التاسعة (فرنسا – النرويج – السنغال).

المجموعة العاشرة (الأرجنتين – النمسا – الجزائر).

المجموعة الحادية عشرة (كولومبيا – البرتغال – الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الثانية عشرة (إنجلترا – كرواتيا – غانا).

المنتخبات التي تأهلت كأفضل ثوالث:

البوسنة والهرسك. باراغواي. الإكوادور. السويد. السنغال. الجزائر. الكونغو الديمقراطية. غانا.

المنتخبات التي ودعت كأس العالم 2026 من دور المجموعات: