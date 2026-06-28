"كرة القدم انتصرت".. بيتكوفيتش يعلق على إثارة مباراة الجزائر والنمسا ويشيد بسويسرا

وصف مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش التعادل المثير 3-3 الذي حققه فريقه مع النمسا في المباراة الأخيرة بالمجموعة العاشرة في كأس العالم لكرة القدم الأحد بأنه "جنوني بعض الشيء"، بعد صعود الفريقين إلى دور الـ 32.

وتقدمت النمسا مرتين لكن الجزائر ردت في كلتا المرتين. وبدا أن الجزائر حسمت الفوز بعدما سجلت الهدف الثالث في الدقيقة 93 لتصبح النتيجة 3-2، لكن النمسا أدركت التعادل بعدها بثلاث دقائق في الوقت المحتسب بدل الضائع.

بيتكوفيتش راض عن التعادل

قال بيتكوفيتش: "تجاوز الأمر حدود تحمل الجميع نوعا ما".

وستلتقي الجزائر مع سويسرا في دور الـ 32، حيث سيواجه بيتكوفيتش الفريق الذي قاده بين عامي 2014 و2021.

قال بيتكوفيتش: "سويسرا فريق رائع.. أنا أعرفهم جيدا، حتى وإن كانت هناك وجوه جديدة، فقد لعب بعضهم معي لذلك فأنا أعرف هؤلاء اللاعبين".

وأضاف مع ذلك أن تركيزه الفوري ينصب على التعافي بدلا من المنافس التالي للجزائر.

قال: "دعونا نرتاح، ثم سنبدأ من جديد استعدادا للدور التالي"، مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال في طور التطور كفريق وتتحسن من مباراة إلى أخرى.

وفي تعليقه على التعادل، رحب بالنتيجة، حيث كانت ذكريات "فضيحة خيخون" عام 1982، عندما تعادلت ألمانيا الغربية مع جارتها النمسا، مما أدى إلى خروج الجزائر من كأس العالم آنذاك، لا تزال حاضرة في الأذهان قبل المباراة.

وقال بيتكوفيتش: "أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم انتصرت وسادت في النهاية. النتيجة 3-3 تلخص كل شيء".