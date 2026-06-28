سعر التذكرة تجاوز 3000 دولار.. ما هي المباراة الأغلى في تاريخ دور الـ32 لكأس العالم؟

ارتفعت أسعار التذاكر بشكل حاد على ⁠⁠منصات إعادة ⁠⁠البيع لمواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 بكأس العالم لكرة القدم التي ستقام في تورونتو الأسبوع المقبل، إذ كشفت بيانات منصة (تيكت ⁠⁠داتا) المتخصصة في تتبع الأسعار أن متوسط سعر أرخص تذكرة تجاوز حاجز 3000 دولار.

وتعادل منتخبا البرتغال وكولومبيا في ميامي، بعد أن احتل فريق كريستيانو رونالدو المركز الثاني في المجموعة الـ11.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الـ12 بعد فوزها على غانا في ختام مشوارها بدور المجموعات.

وستواجه البرتغال الآن كرواتيا في استاد تورونتو في دور الـ32 في الثاني من يوليو/تموز المقبل، في مباراة تجمع رونالدو مع زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش.

وكشف (تيكت داتا) أن متوسط سعر أرخص تذكرة وصل إلى 3225 دولارًا على مواقع إعادة البيع الثانوية حتى الساعة (03:00 بتوقيت غرينتش)، وهو الأعلى بين جميع مباريات دور الـ32.

وتقول (تيكت داتا) على ⁠⁠موقعها الإلكتروني إنها تجمع البيانات من منصات إعادة ⁠⁠البيع، بينها (ستاب هاب) و(فيفيد).

وزاد السعر أكثر من الضعف مقارنة بما كان عليه قبل انطلاق المباراة بين البرتغال وكولومبيا، مما يسلط الضوء على نظام التسعير الديناميكي الذي اعتمده الاتحاد ⁠⁠الدولي للعبة (الفيفا) هذا العام.

ويسمح هذا النظام بتغير الأسعار وفقًا للطلب، وهي ممارسة شائعة في الحفلات الموسيقية ⁠⁠والفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة، وأدى إلى ارتفاع ⁠⁠أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات المعاد بيعها إلى ما يزيد عن 1000 دولار.

وأظهر تحليل سابق لرويترز أن أسعار التذاكر والإقامة على حد سواء جعلت أكبر حدث رياضي ‌‌في العالم هذا العام في متناول أصحاب الدخل المرتفع أكثر من أي وقت مضى.

وحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المشجعين على استخدام منصته الرسمية لإعادة ‌‌البيع حصريا، ‌‌مشيرا إلى أن سوق إعادة البيع والتبادل التابعة له هو المنصة الوحيدة التي يمكنها من خلالها ضمان تسليم التذاكر بشكل سليم.