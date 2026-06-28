رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

سيناريو مجنون وإثارة حتى النهاية.. أصداء محلية ودولية لتأهل الجزائر المونديالي

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 27, 2026 Algeria's Riyad Mahrez celebrates after the match REUTERS/Pedro Nunes REFILE - CORRECTING INFORMATION
محرز والميسوري يحتفلان بتأهل الجزائر (رويترز)
Published On 28/6/2026
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آخر تحديث: 13:03 (توقيت مكة)

خطف المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل على نظيره النمساوي بنتيجة 3-3، فجر الأحد، في مباراة مجنونة ظلت مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وأشعل هذا الإنجاز احتفالات واسعة في مختلف المدن الجزائرية، حيث خرج آلاف المشجعين إلى الشوارع احتفاء بتأهل "محاربي الصحراء" إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مونديال البرازيل 2014.

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أصداء تأهل الجزائر

وحظي التأهل بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الجزائرية والعالمية، التي أجمعت على وصف المباراة بالإثارة والسيناريو الدرامي.

Algeria's defender #17 Rafik Belghali, Algeria's defender #02 Aissa Mandi, Algeria's defender #15 Rayan Ait-Nouri, Algeria's midfielder #10 Fares Chaibi, Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb, Algeria's midfielder #08 Houssem Aouar and Algeria's forward #07 Riyad Mahrez celebrate after the 2026 World Cup Group J football match between Algeria and Austria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 27, 2026.
فرحة نجوم الجزائر بالتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم (الفرنسية)

وعنون موقع صحيفة الشروق الجزائري: "الخضر يضربون موعدا مع سويسرا"، مشيدا بالمباراة التي بقيت مشوقة حتى صافرة النهاية.

من جهتها، نقلت صحيفة الشعب أجواء الاحتفالات التي عمّت الأحياء والمدن الجزائرية، حيث اكتظت شوارع العاصمة بسيارات الأنصار الذين أطلقوا منبهاتهم احتفالا بالتأهل، رغم أن الأفراح انطلقت قبل شروق الشمس.

أما موقع كومبيتيشن (Competition)، فاعتبر أن المنتخب حقق الأهم بانتزاع بطاقة العبور، مع الإشادة بالدور الحاسم لرياض محرز، الذي وقّع ثنائية أسهمت في التأهل.

بدوره، ركّز موقع دي زي فوت (DZfoot) على السيناريو المثير للمواجهة، واختار عنوانا معبرا: "الآن.. وجهتنا دور الـ32".

Fans cheer after the World Cup Group J soccer match between Algeria and Austria in Kansas City, Mo., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)
إحتفالات الجماهير الجزائرية في الملعب بالتأهل (أسوشيتد برس)

ووصفت صحيفة ليكيب (L’Équipe) الفرنسية اللقاء بأنه "حافل بالتقلبات"، في إشارة إلى التحولات المتواصلة التي شهدتها النتيجة طوال المباراة.

وعنون موقع ماكسي فوت (Maxifoot) الفرنسي خبر المباراة بعبارة: "الجزائر تنتزع التأهل. والنمسا تتنفس الصعداء"، فيما وصفت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) سيناريو اللقاء بـ"المجنون".

أما موقع صو فوت (So Foot) الفرنسي، فاختار عنوانا يلخص تقلبات المواجهة قائلا: "مباراة انتهت على مصعد عاطفي"، في إشارة إلى الإثارة التي رافقت تأهل الجزائر إلى الدور المقبل.

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ونشر موقع إي إس بي إن (ESPN) بخصوص المباراة عنوانا: تعادل درامي بين الجزائر والنمسا يرسل إيران خارج المسابقة.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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