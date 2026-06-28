توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل كأس العالم 2026 قبل دور الـ32

كشف حاسوب عملاق عن توقعاته حول هوية الفريق الفائز بلقب النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد انتهاء مباريات الدور الأول.

وتأهل 32 فريقاً إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ مساء اليوم بمواجهة بين جنوب أفريقيا وكندا، بينما غادر 16 فريقاً آخر البطولة من الباب الخلفي.

وبعد محاكاة نحو 25 ألف مرة لاستخراج توقعاته، تنبّأ حاسوب "أوبتا" (opta) العملاق بتتويج المنتخب الفرنسي بقيادة نجمه كيليان مبابي باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 1998 و2018.

توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل كأس العالم

واقتربت نسبة حظوظ منتخب فرنسا في التتويج باللقب من حاجز الـ19% بفارق ضئيل عن الأرجنتين حامل اللقب، والذي توقع الحاسوب وصولهما إلى المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو/تموز.

وجاء منتخب إسبانيا بطل النسخة الأخيرة من كأس أوروبا (يورو 2024) في المركز الثالث، إذ تجاوزت نسبة حظوظه بالتتويج باللقب نسبة الـ13%.

ويُعد الثلاثي المذكور هو الوحيد من بين الفرق الـ32 التي تعدّت حظوظ فوزها باللقب حاجز الـ10%، يليهم المنتخب الإنجليزي الطامح إلى نقش نجمة أخرى على قميصه بعد الأولى التي حققها عام 1966.

أما المنتخب البرازيلي حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، فحلّ بالمركز الخامس بنسبة حظوظ بلغت 6.5% فقط.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، تبدو حظوظ المغرب لرفع الكأس الغالية هي الأكبر مقارنة بمصر والجزائر، فهو الوحيد الذي تجاوز توقعات الفوز الخاصة به حاجز الـ1%، أما الفريقان الآخران فكانا أقل من ذلك بكثير.

وجاءت توقعات الحاسوب قاسية جدا على 3 منتخبات، رأى أن حظوظها في كتابة التاريخ منعدمة تماما، والأمر يتعلق بالثلاثي جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكاب فيردي.

وتاليا حظوظ كل فريق للتتويج بكأس العالم 2026 وفق توقعات حاسوب أوبتا:

فرنسا: 18.7%.

الأرجنتين: 16.3%.

إسبانيا: 13.5%.

إنجلترا: 9.7%.

البرازيل: 6.5%.

هولندا: 5.1%.

البرتغال: 4.7%.

ألمانيا: 4.4%.

كولومبيا: 3.2%.

النرويج: 3%.

الولايات المتحدة: 2.5%.

سويسرا: 2.2%.

المكسيك: 1.8%.

المغرب: 1.6%.

بلجيكا: 1.6%.

اليابان: 1%.

الإكوادور: 0.6%.

كرواتيا: 0.6%.

السنغال: 0.5%.

كندا: 0.5%.

مصر: 0.4%.

أستراليا: 0.3%.

السويد: 0.3%.

غانا: 0.3%.

كوت ديفوار: 0.2%.

الجزائر: 0.2%.

باراغواي: 0.1%

النمسا: 0.1%.

البوسنة والهرسك: 0.1%.

جنوب أفريقيا: صفر%.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: صفر%.

كاب فيردي: صفر%.

مباريات دور الـ32 في كأس العالم

وتنتهي مباريات دور الـ32 في وقتٍ مبكر من صباح السبت القادم 4 يوليو/تموز 2026 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بإقامة المباراة الأخيرة بين كولومبيا وغانا، وفي نفس اليوم مساء تنطلق مباريات الدور ثمن النهائي، وسط توقعات بوجود أكثر من ملحمة كروية أبرزها ألمانيا وفرنسا، البرتغال وإسبانيا، لكن ذلك مشروط بتحقيق تلك المنتخبات الفوز في مبارياتها الإقصائية ضد باراغواي، السويد، كرواتيا والنمسا على التوالي.