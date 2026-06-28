إنجلترا تحت رحمة الإصابات.. توخيل يبحث عن "مخرج" لمركز الظهير

يجد مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل نفسه أمام تحدٍ تكتيكي وفني معقد قبل خوض غمار دور الـ32 في نهائيات كأس العالم، وذلك على وقع تفاقم أزمة الإصابات في مركز الظهير الأيمن، والتي بلغت ذروتها عقب إصابة اللاعب جاريل كوانساه.

وقد سلطت التطورات الأخيرة الضوء على هذه المعضلة؛ ففي المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على بنما بهدفين دون مقابل، شارك كوانساه أساسياً لتعويض غياب ريس جيمس المصاب. لكن "السيناريو" لم يكتمل، حيث اضطر كوانساه للخروج في الشوط الثاني متأثراً بإصابته، متجهاً مباشرة إلى نفق غرف الملابس لتلقي العلاج.

ووضع هذا الغياب المفاجئ المدرب توخيل أمام مأزق حقيقي قبل مباراة دور الـ32 المرتقبة ضد الكونغو الديمقراطية. فبالإضافة إلى حالة كوانساه غير الواضحة، تظل مشاركة ريس جيمس "محل شك كبير" نتيجة معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وتأتي هذه الغيابات في وقت كان فيه المنتخب قد فقد بالفعل خدمات الظهير الأيمن تينو ليفرامينتو، الذي غادر المعسكر بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة).

ما خيارات توخيل؟

ويشير التقرير الصادر عن "بي بي سي سبورت" (BBC Sport) إلى أن خيارات توخيل المتاحة في هذا المركز باتت محدودة للغاية، ولا تخرج عن جيد سبينس وإيزري كونسا؛ علماً بأن الأخير كان عنصراً ثابتاً في مركز قلب الدفاع طوال مباريات إنجلترا الثلاث في مرحلة المجموعات.

وكان توخيل قد تعرض لانتقادات ضمنية حول خياراته التكتيكية، لا سيما بعد قراره باستدعاء قلب الدفاع تريفوه تشالوباه لتعويض ليفرامينتو، بدلاً من ضم بديل متخصص في مركز الظهير الأيمن مثل ترينت ألكسندر أرنولد.

وعقب المباراة، حاول توخيل طمأنة الجماهير رغم وضوح نبرة القلق في حديثه. وحول حالة كوانساه، قال: "إنه التواء كلاسيكي في الكاحل وهو يشعر بالألم. أخبرني بأنه تعرض لهذا النوع من الإصابة من قبل، وهي مسألة أيام. حالياً، يضع ساقه في وضعية مرتفعة ويستخدم الثلج".

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وعند سؤاله بشكل مباشر عن وضع المركز الحساس في تشكيلته، أكد توخيل: "بشكل طبيعي، بالطبع أنا قلق بشأن وضع الظهير الأيمن، فقد تعرضنا لإصابة أخرى في هذا المركز". واختتم تصريحاته مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون بمثابة "سباق مع الزمن" لتجهيز ريس جيمس وكوانساه، مشدداً على أن "مهمة الجهاز الفني هي إيجاد الحلول، وسنقوم بذلك".